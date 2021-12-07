Metlife ve Denızbank’tan yeni imza

METLIFE ile Denizbank acentelik sözleşmesini uzattı. MetLife
, hayat ve ferdi kaza sigortası ile bireysel emeklilik ürünlerinin dağıtım, pazarlama ve satışını Denizbank şubeleri aracılığıyla yapmayı sürdürecek. Sözleşmesinin uzatılması için düzenlenen imza töreninde konuşan MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven
, "Müşterilerimize ortak değer katma amacıyla yola çıkarak Türkiye
'de kurulduğumuz günden bu yana aynı hedef doğrultusunda birlikte yürüdüğümüz Denizbank ile münhasırlık sözleşmemizi uzatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Geçen 10 yılı aşkın süreçte ürün ve hizmetlerimiz Denizbank'ın finansal portalıyla harika bir uyum sağladı" dedi.
SEKTÖRE ÖRNEK OLDUK
Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Genel Müdürü Hakan Ateş
de münhasırlık sözleşmesinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Benzer kurumsal değerlere sahip olduğumuz, yakın iş ortağımız MetLife'ın başarılarıyla her zaman gurur duyduk. 2011'den bu yana uyum içinde ilerleyen birlikteliğimizde, birbirimizi her anlamda tamamladık ve sektörde de örnek gösterildik. Ekiplerimizin yoğun mesaileri, iş ortaklığımızın verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetli" şeklinde konuştu. MetLife EMEA Bölge Başkanı Nuria Garcia
ise "Türkiye, MetLife için stratejik ve kilit bir pazar olma özelliğini sürdürüyor. Denizbank ile sağlam temelli ve uzun vadeli iş ortaklığımıza devam etmek bizim için büyük önem arz ediyor" dedi.