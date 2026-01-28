MetLife’tan yeni fon

MetLife Emeklilik ve Hayat, bireysel emeklilik katılımcılarına yönelik yatırım seçeneklerini genişleterek Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nu hayata geçirdi. "MetLife Emeklilik Tahvil Bono Fonu" adıyla BES faizli planları kapsamında sunulan yeni fon, düzenli gelir elde etmek ve uzun vadeli istikrarlı getiri sağlamak isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Fon portföyünün en az yüzde 80'i kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ters repo işlemlerine yönlendirilirken, kalan bölümünde farklı enstrümanlarla dengeli bir getiri ve risk yapısı hedefleniyor. MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, yeni fonun katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandığını belirterek, "Özellikle düzenli gelir beklentisi olan ve uzun vadeli istikrarlı getiri arayan yatırımcılar için önemli bir seçenek olacak" dedi.