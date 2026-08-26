Mevduat faizlerinde indirim dalgası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 ay aradan sonra haftalık repo ihalelerine dönerek fonlama maliyetini yüzde 40'ten 37'ye çekmesi bankalarda mevduat faizlerini 1 ila 2.5 puan düşürdü. Bankaların makroihtiyati tedbirlere uyum durumuna göre farklı stratejiler izlediğini belirten analistler, ancak mevduat faizinde genel eğilimin aşağı yönlü olduğunu vurguladı.

YÜZDE 40'A ÇEKİLDİ

Daha önce 100 bin TL seviyesindeki mevduata yüzde 41.5'in üzerinde faiz sunan özel yabancı bankalar, oranı yüzde 40 seviyesine çekti. Bazı özel yerli bankalarda ise kısa vadeli mevduat faizleri yüzde 39.75 ile uzun bir aradan sonra yüzde 40'ın altına geriledi. Yüksek tutarlı mevduatlarda yüzde 40.75 seviyesi korunurken, 3 aya kadar olan vadelerde yüzde 40 üzerindeki oranların devam ettiği belirtildi.

3.255 TL FAİZ KAYBI

Mevduat faizlerindeki geri çekilme, 2 milyon TL'lik bir birikimin 32 günlük net getirisi bankaların oranlarına göre geriledi. Garanti BBVA'da 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi 3 bin 255 lira azalarak 56 bin 416'ya geriledi. QNB de faizi yüzde 43.5'ten 42'ye çekerken, 2 milyon liranın 32 günlük getirisi 59 bin 102 liradan 57 bin 34 liraya düştü.



2 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Garanti BBVA: Faiz oranı yüzde 41.25'ten 39'a düştü. Net kazanç 59.671 TL'den 56.416 TL'ye geriledi .

QNB: Faiz oranı yüzde 43.5'ten 42'ye çekildi. Net kazanç 59.102 TL'den 57.034 TL'ye geriledi.

Denizbank: Faiz oranı yüzde 44.5'ten 43.5'e düştü. Net kazanç 58.847 TL'den 57.505 TL'ye indi.

Getirfinans: Faiz oranı yüzde 43'ten 40.5'e düştü. Net kazanç 58.586 TL olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi: Faiz oranı yüzde 43.5'ten 42.5'e geriledi.

Net kazanç 56.163 TL seviyesine indi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör