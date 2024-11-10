Mevduatta doların payı 6 yılın dibinde

Trürkiye'ye yabancı girişi tekrar hızlanırken, yurtiçi yatırımcıların da TL'ye geçişi son sürat devam ediyor. Kur korumalı mevduatta (KKM) hızlanan düşüşle birlikte, bankacılık sektöründe mevduatta dolarizasyon da son 6 yılın en düşük seviyesine indi.Kur korumalı mevduatlarda 18 Ağustos 2023'teki tarihi zirvenin ardından başlayan düşüş, 1 Kasım 2024 haftasında devam etti. KKM'nin büyüklüğü 36.4 milyar TL azalarak 1 trilyon 338 milyar liraya indi. Art arda 63 haftadır kesintisiz düşen KKM'nin büyüklüğü dolar bazında ise 39.3 milyar dolara gerileyerek, 2021 Aralık ayında başlayan sistemin 13. haftasından bu yana ilk kez 40 milyar doların altına düştü.KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 26'dan 7.4'e, TL mevduattaki payı ise yüzde 45.1'den 11.7'ye geriledi. 29 Mart 2024'te 210.4 milyar dolar olan döviz mevduatlarının büyüklüğü, 1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 193.8 milyar dolara indi. Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payı yüzde 43.7'den 36.5'e geriledi. Kur korumalı mevduatlar da dahil edildiğinde döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranı yüzde 43.1 ile 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. KKM dahil döviz hesaplarının toplam mevduata oranı 2022 yılında yüzde 72.3 ile zirve seviyesini gördükten sonra gerilemeye başlamıştı.KKM hariç bırakıldığında TL mevduatta 18 Ağustos 2023'ten bu yana yaşanan artış yüzde 143'e ulaştı. KKM hariç standart TL mevduatın büyüklüğü 4 trilyon 146 milyar liradan 10 trilyon 93 milyara çıktı. KKM hariç TL mevduatın toplam mevduattaki payı yüzde 31.92'den 55.99'a yükseldi. Öte yandan Türkiye Cumhuyiret Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi 45.7 milyar dolar seviyesine çıkarak, KKM'nin üzerine yükseldi.