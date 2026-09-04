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Giriş Tarihi: 4.09.2026 16:46 Son Güncelleme: 4.09.2026 16:51

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ağustosta arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış gösterdi.

AA
Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ağustosta arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,29 yükseldi.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2 artış kaydetti.

Endeks, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,29, enerjide yüzde 5,46, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,48, hizmette yüzde 2,91 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ağustosta aylık bazda değişim oranları (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık
Genel TÜFE 2,29
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2
Enerji 5,46
Gıda ve alkolsüz içecekler 1,48
Enerji ve gıda dışı mallar 1,29
Hizmet 2,91

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #TÜFE

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Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ağustosta arttı
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