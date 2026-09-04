Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE ağustosta arttı

Kapsam Aylık Genel TÜFE 2,29 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 2 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2 Enerji 5,46 Gıda ve alkolsüz içecekler 1,48 Enerji ve gıda dışı mallar 1,29 Hizmet 2,91