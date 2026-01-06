Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE belli oldu

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 6.01.2026 16:36

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,67 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, Aralık 2025'te aylık yüzde 1,67 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,96, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,06 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,08 azalırken gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,6 arttı. Enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,98, hizmette yüzde 2,92 yükseliş görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin Aralık 2025'te aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık
Genel TÜFE 1,67
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,96
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 2,06
Enerji -0,08
Gıda ve alkolsüz içecekler 1,60
Enerji ve gıda dışı mallar 0,98
Hizmet 2,92

