Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk ayında enflasyonun aylık yüzde 4,84, yıllık ise 30,65 oranında yükseldiğini açıklamıştı. TÜİK mevsim etkisinden arındırılmış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini de açıkladı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ENFLASYON YÜKSELDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon yüzde 2,88 oldu. Fiyat artışlarında ana eğilimin devam ettiğine işaret eden bu veri Ocak 2025 tarihinden bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Aralık'ta aylık enflasyon yüzde 1,65 olarak kaydedilmişti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YÜKSELDİ

Çekirdek enflasyon göstergelerinden, işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE (B endeksi) ocakta yüzde 2,50 arttı. Bu oran, önceki ayda kaydedilen yüzde 1,94'lük artışın üzerine çıktı.

ALTIN HARİÇ ENFLASYON YÜZDE 2,45 ARTTI

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç hesaplanan TÜFE (C endeksi) ise ocak ayında yüzde 2,45 yükseldi. Endeks, bir önceki ayda yüzde 2,05 artış göstermişti.