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Giriş Tarihi: 31.12.2022 11:13 Son Güncelleme: 31.12.2022 11:15

Mikro çip uygulamasının bitmesine bir gün kala Tarım İl Müdürlüğü'nde beyanname yoğunluğu

Evcil kedi, köpek ve gelinciklere uygulanan mikro çip uygulamasına son bir gün kala Tarım İl Müdürlüğünde beyanname doldurmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İHA
Mikro çip uygulamasının bitmesine bir gün kala Tarım İl Müdürlüğü’nde beyanname yoğunluğu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 26 Şubat 2018'dciklee resmi gazetede yayınlanan kedi, köpek ve gelinrin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik ile hayata geçen projede son güne gelindi. Evcil hayvanlarına mikro çip uygulatmak için gelen vatandaşlar herhangi bir ceza işlemine çarptırılmamak için 31 Aralık 2022 tarih öncesi beyanname doldurmak için Tarım İl Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

Mikro çip uygulaması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeterli bilgilendirilmenin yapılmadığını dile getiren evcil hayvan sahibi Ali Osman Altıntaş " çip taktırmaya geldim Tarım İl Müdürlüğüne çip geldiği zaman takılacak inşallah. Bu konuda detaylı bilgi hiçbir yerde yok kimisi takıldığı zaman yerinden çıktığını söylüyor, kimisi kaybolduğu zaman bulunabileceğini söylüyor. Bununla ilgili detaylı bilgi verseler çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Tarım İl Müdürlüğüne çip taktırmak için gelen başka bir hayvan sahibi Muhammet Ali Özkaya ise "Benim köpeğim çok yaramaz durmadan sağa sola kaçar onun için çipin avantajları olacak. Kendisini rahatlıkla bulabileceğiz. Sağlık açısından da aynı şekilde. Onun haricinde herhangi bir ısırma durumunda ve kayıp durumunda bize ulaşabilecekler bu yönden memnunum. Bugün son gün olduğu için buraya geldik ellerinde çip olmadığı için form doldurduk. Geldiği zaman bizi arayıp çağıracaklarını söylediler" şeklinde konuştu.

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Mikro çip uygulamasının bitmesine bir gün kala Tarım İl Müdürlüğü'nde beyanname yoğunluğu
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