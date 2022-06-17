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Giriş Tarihi: 17.6.2022 17:26

Mikroekonomi Nedir? İktisatta Mikroekonomi Ne Demektir, Makroekonomiden Farkı Ne?

Mikroekonomi Nedir? İktisatta Mikroekonomi Ne Demektir, Makroekonomiden Farkı Ne?

Tarih boyunca, insanlar ekonomik anlamda birbirleri ile sürekli etkileşim halinde olmuşlardır. Bilinen en eski ve en ustaca ekonomi planlaması, Sümerler tarafından paraya ve mala dayalı şekilde olmuştur. Günümüzde ise daha karmaşık ve daha ustaca planlanan ekonominin içerisinde birçok kavram bulunmaktadır. Mikroekonomi de bu kavramlardan bir tanesidir. İnsanlar tarafından pek bilinmemesinden dolayı; Mikroekonomi nedir? Sorusunu akıllara getirmektedir. İşte, Mikroekonomi nedir? İktisatta Mikroekonomi ne demektir, Makroekonomiden farkı ne? Detayları sizler için derledik...

Birden fazla tanımı yapılabilen ekonomi; toplumlar karmaşık hale büründükçe, kendisini geliştirmeye başlamıştır. Ekonomiyi sağlıklı şekilde anlamak için, içerisindeki tanımlamaları ve kavramları da bilmekte fayda vardır. Mikroekonomi ve makroekonomi bu kavramlara örnek verilmektedir. Ekonominin alanlarını tanımlayan bu kavramlar arasındaki farklılıkları bilmek de insanlara çok yardımcı olacaktır. Dilerseniz; iktisatta mikroekonomi ne demektir, makroekonomiden farkı ne? Cevaplarını birlikte inceleyelim...

Mikroekonomi

İktisat alanında ismi sıklıkla geçmekte olan mikroekonomi terimi; ekonomi kavramına, mevcut ekonominin içerisindeki şirketlerin ve kişilerin penceresinden bakmaktadır. Kısaca mikroekonomi, küçük çerçeveden bakmaktadır. Mikroekonomiyi sağlıklı bir şekilde anlamak, mali önlemler, gelirler ve para politikaları alanlarında insanlara oldukça kolaylık sağlamaktadır.

Mikroekonomi alanı da, aynı ekonomi gibi bir sosyal bilim olarak bilinmekte ve bu şekilde kabul edilmektedir. Bu sebeple, iktisatçılar, ekonomik ilkeler ve modeller yaratmayı amaçlamaktadırlar. Bu modeller ise bazı nedenlerle birlikte, belirli olaylara doğru nasıl bir ekonomik tavır sergilendiğini açıklamaktadır. Tahmini varsayımlara yer veren mikroekonomi, temel bir alan olarak bilinmektedir.

Ekonomilerin nasıl ilerlediğine ve işlediğine dair tüm fikirler, mikroekonomi sayesinde anlamlandırılmaktadır. Kararların ve teşviklerin sonuçları ile bu sonuçların kaynaklarının kullanımı ile dağıtım yollarının nasıl etkilendiğini incelemekte olan sosyal bilime mikroekonomi ifadesi verilmektedir. Mikroekonomi, farklı ürünlerin nasıl ve neden birbirinden farklı değerleri olduğunu açıklamaktadır.

Mikroekonomi Nedir?

Mikroekonomi, kararların ve teşviklerin sonuçlarını ve bunların temellerinin dağıtımını ve kullanımını nasıl etkilediğini araştıran sosyal bilim olarak ifade edilmektedir. Mikroekonomi, farklı kategorideki ürünlerin nasıl ve neden farklı ölçütleri olduğunu gösterir. Beraberinde, kişilerin kendi aralarında en iyi nasıl uyumlu ve düzen içinde çalıştıklarını da bizlere gösterir. Mikroekonomi bu sebeple makroekonomiden genellikle daha kapsamlıdır. İşletmelerin ve bireylerin verimli değişim ve üretimden ne denli faydalandığını araştırmaktadır. Ayrıca, kişilerin birbirleriyle en sağlıklı şekilde nasıl işbirliği ve koordinasyon yaptığını göstermektedir.

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak; mikroekonominin makroekonomiden daha ayrıntılı olduğu ifade edilebilir. Mikroekonomi, kişilerin fiyatlar, teşvikler, üretim yöntemlerinde ortaya çıkan farklılıklara ya da kaynaklara cevap olarak tercihler yaptıklarında, ortaya çıkacak olan eğilimleri detaylandırıp incelemektedir. Bunun için ise, bireysel figürler yani genellikle satıcılar, alıcılar ve işletme sahipleri; mikroekonomik alt gruplara ayrılmaktadır. Adı geçen bu mikroekonomik gruplar, kaynaklar üzerine arz ve talebi, fiyatlandırma mekanizması olarak faiz ve para düzeylerini kullanarak yaratmaktadır.

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Mikroekonomi Nedir? İktisatta Mikroekonomi Ne Demektir, Makroekonomiden Farkı Ne?
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