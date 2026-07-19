Milli elektrikli trenlerin yeni rotası Edirne

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirilen milli elektrikli tren setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta hizmet vereceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü-Halkalı- Uzunköprü parkurunda elektrikli lokomotif ve beş vagondan oluşan trenlerle hizmet verildiğini belirterek, "22 Temmuz'dan itibaren bu hatta tamamen yerli ve milli imkânlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz. Böylece setlerimiz ilk kez Adapazarı Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolcularımıza hizmet verecek" açıklamasını yaptı.

HİZMET KALİTESİ YÜKSELDİ

Milli elektrikli tren setlerinin toplam 324 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerle yolculara daha modern, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunacaklarını ifade etti. Uraloğlu, yeni trenlerle Uzunköprü ve çevresinde yaşayan vatandaşların İstanbul'a ulaşım imkânlarının güçleneceğini ve bölgesel yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin daha da yükseleceğini söyledi. Setlerin hizmete başladığı günden bu yana önemli bir başarıya ulaştığını belirten Uraloğlu, "2023'te hizmet vermeye başlayan setler bugüne kadar 11 bin 551 sefer gerçekleştirdi. Toplam 1 milyon 122 bin kilometreden fazla yol kat ederek 2 milyon 634 bin 363 yolcu taşıdı" dedi. ANKARA