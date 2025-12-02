Milli gelir ilk kez 1.5 trilyon doları aştı: 21 çeyrek kesintisiz büyüme

Enflasyonu 47 ayın en düşük seviyesine çeken, yıllık cari açığı 20 milyar dolara indiren, işsizliği 30 aydır tek hanede tutan Türkiye, büyümeye de devam ediyor. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.7 büyüdü. Böylece kesintisiz büyüme süreci 21 çeyreğe ulaştı. Büyümeye en önemli katkıyı vatandaşın tüketim harcamaları ile toplam yatırımların artması sağladı. Tarım sektörü ve dış ticarette değişim ise büyümeye negatif etki yaptı.

MİLLİ GELİR REKOR KIRDI

İlk dokuz aydaki yıllık büyüme yüzde 3.7 olarak gerçekleşirken, ekonomide önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 1.1 oldu. Toplam gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yıllık bazda 1 trilyon 538 milyar dolara çıkarken, kişi başı gelir ise 17 bin 952 dolar oldu. 2002'de 239 milyar dolar olan GSYH, son 23 yılda 6.5 kat artmış oldu.

OECD'DE 4, G20'DE 5'İNCİ

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen 4'üncü ülke oldu. Yüzde 10.5 büyüyen İrlanda ve yüzde 3.9 büyüyen Danimarka, OECD ülkeleri arasında ilk iki sırada yer aldı. Polonya, üçüncü çeyrekte yüzde 3.8 büyüyerek 3'üncü sırada dikkati çekti. Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3.7 ile 5'inci sırada yer aldı. G20 ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte yıllık bazda ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 8.2 ile Hindistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 5.04 ile Endonezya, yüzde 5 ile Suudi Arabistan ve yüzde 4.8 ile Çin izledi.

EN HIZLI BÜYÜME İNŞAATTA

Kentsel dönüşüm ve deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerinin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde en hızlı büyüyen sektör yüzde 13.9 ile inşaat oldu. İnşaat sektörü büyümeye 0.72 puan katkı sağladı. İnşaat yatırımlarında cari fiyatlarla yüzde 13.3'lük büyüme gerçekleşti. Toplam sanayi üçüncü çeyrekte yüzde 6.5 büyüdü ve ekonomiye 1.11 puanlık yukarı yönlü katkı yaptı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10.8 artarken büyümeye katkı 0.54 puan olarak gerçekleşti. Vatandaşın tüketimi yüzde 4.8 büyüyerek toplam ekonomik büyümeye 3.19 puanlık katkı sağladı. Devletin tüketimi yüzde 0.8 büyüdü ve ekonomiye 0.1 puan katkı verdi.

YATIRIMLAR HIZLANDI

Yatırımlar bu çeyrekte ve yüzde 11.7 büyüyerek ekonomiye 2.84 puanlık yukarı yönlü etki yarattı. Makine ve teçhizat yatırımları da bu çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 11.3 büyüme yaşadı. Zirai don ve yaşanan kuraklığın da etkisiyle üçüncü çeyrekte tarım yüzde 12.7 daraldı ve bu da ekonominin büyümesini 1.33 puan aşağı çekti.



CEVDET YILMAZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı

KARARLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ

Üçüncü çeyrek verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Orta Vadeli Program'da ortaya koyduğumuz hedef ve politikalar ile ekonomimizin dayanıklılığını daha da artıracağımıza inanıyoruz. Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesini sağlayan, yatırımı, üretimi ve ihracatı artırmayı odak belirleyen politikalarımız kararlı şekilde uygulanacak.

MEHMET ŞİMŞEK Hazine ve Maliye Bakanı

2026 DAHA OLUMLU OLACAK

Büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini ve 2025 yılında Orta Vadeli Program'ın sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Ekonomik aktivitedeki artışın 2026'da bu yıldan daha olumlu olmasını bekliyoruz. Ayrıca, büyümenin enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğini değerlendiriyoruz. Fiyat istikrarını merkeze alan, sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışını hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.

ÖMER BOLAT Ticaret Bakanı

GÜÇLÜ PERFORMANS

Yıllıklandırılmış olarak Türkiye'nin milli gelir 1 trilyon 538 milyar dolarla rekor kırdı. 2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi zorlu küresel şartlar ile kuraklık ve zirai don nedeniyle tarımda yaşanan üretim düşüşüne rağmen güçlü bir performans sergiledi. Cari işlemler dengesinde devam eden ılımlı seyir ve mal ve hizmet ihracatı ile yatırımların büyümeye pozitif katkısı ekonomimizin dirençli yapısını destekliyor.