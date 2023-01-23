Milli Gelir Nedir? Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Demek, Nasıl Hesaplanır?

Milli gelir nedir için ülkede toplanan paraların kişi başına düşen değeri ele alınmaktadır. Yani bir ülkenin vatandaşlarına düşen maddi paydır. Fakat bu maddi payın belirli bir dönemde hesaplanmış olması gerekir. Bu da Milli gelir nasıl hesaplanır formülü nedir şeklinde bir araştırmayla bulunabilecek bir şeydir. Ülkenin toplumsal refahını ve beraberinde birçok özelliğini formülle tespit etmek mümkündür. Hepsinden önce içselleştirilmesi gereken bir soru ve cevap vardır. Bu da kişi başına düşen milli gelir ne demek sorusudur.

Milli Gelir Nedir?

Ekonomi bir ülkenin olmazsa olmaz bir fonksiyonudur. Nasıl ki bir birey için ekonomi, gelir önemliyse bir ülke için de ekonomi çok önemlidir. Aynı zamanda her ülkenin ekonomik kaynağı farklıdır. Yani her ülkede birtakım üretim kaynakları olur. Bu üretim kaynaklarından gelen kazançlar ülkenin hazinesine eklenir. Bu üretim kaynakları milli gelir olarak ele alınırken vergilerin çıkarılarak hesaplanması gerekir. Ayrıca milli gelirde belirli bir aralık hesaba katılarak üretimden kazanılan net maddi gelire odaklanılır. Sonuç olarak milli gelir bir ülkenin ekonomik düzeyini ve yapısını yansıtır.

Kişi Başına Düşen Milli Gelir Ne Demek, Nasıl Hesaplanır?

Milli gelir dönemsel olarak ülkenin ürettiği kaynaklardan gelen maddi kazancıdır. Dolayısıyla herhangi bir ülke, üretilen mallar, net kazançlar ve buna benzer birçok kavram milli geliri tanımlayan kavramlardır. Kişi başına düşen milli gelir ise gayri safi milli hasılası demektir. Yani ülkede elde edilen net kazanç ülkenin toplam kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen milli gelir de hesaplanmış olunur. Kişi başına düşen milli gelir ise toplumsal refahın analizini ortaya koyan bir olgudur.