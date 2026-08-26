Milli havacılıkta tarihi adım

Türkiye, savunma sanayinde yerlileşme atağının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda millî havacılıkta tarihî bir adım daha atıldı. 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve millî genel maksat helikopter T-625 GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimleri başarıyla tamamlandı.

GÖKLERDEN GELEN GÜÇ

GÖKBEY bir helikopter olmanın ötesinde "Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek için attığı cesur bir adım" olarak görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı: "Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkânlarımız milletten!"

ZORLU KOŞULLARDA GÖREV

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilen T625 GÖKBEY millî imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretildi. ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen millî kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından dolayı taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 2024 tarihinde TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde GÖKBEY'in teslim törenine katılmış, tören sonrası Gökbey'e imzasını atarak, TUSAŞ'a terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazmıştı.



2010'DA KARARLAŞTIRILDI

Türkiye genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülen Özgün Helikopter Programı, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararı ile başlatıldı.

GÖKBEY'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GÖKBEY; 5 saatten fazla havada kalabiliyor, 948 km menzili var. 15.87 metre uzunluğundaki GÖKBEY, 6 bin 50 kg azami kalkış ağırlığına sahip. GÖKBEY'in teknik özelliklerinden bazıları şöyle:

- Mürettebat: 2

- Yolcu kapasitesi: 12 kişi

- Ana rotor çapı: 13.20 metre

- Motorlar: 2 x TEI TS1400 Turboşaft, 1.400 mil beygir gücü (1.044 kW) (her biri)

- Standart yakıt tankı: 1.020 kilogram

- Harici yakıt tankı: 280 kilogram

- Bagaj hacmi: 1.1 metreküp

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör