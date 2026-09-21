Milli hızlı tren için seri üretim başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye
'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirterek, "2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı. İlk milli hızlı tren setinin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk" değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, şöyle devam etti: "18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 90 seviyesine geldik. Yeni fabrikamız ile ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız."