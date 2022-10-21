Milli karakol uçağı TSK’nın gücüne güç katıyor: Mavi Vatan’ın koruyucusu!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için Savunma Sanayii olarak her zaman görev başındayız. Deniz Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerini geliştirme hedefiyle birçok sistemi hizmete hazır hale getirdik.