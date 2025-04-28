Milli motor ile dünya rekoru kırıldı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Milli Teknoloji Hamlesinin Motor Gücü Paneli ile Türkiye'nin savunma sanayi yatırımları başta olmak üzere yerli üretim alanlarında gerçekleştirdiği atılımlar masaya yatırıldı. Panelde konuşan TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, Türkiye'nin birçok ilki gerçekleştirdiğini kaydederek, "37 bin 500 feetle dünya irtifa rekoru kırdık. Pistonlu bir motoru 30 bin feet'in üzerine çıkaran yok. Dünya rekoru dediğimiz bu" dedi.Panelde konuşan TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, savunma sanayinin önemi ve güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunurken, "37 bin 500 feetle dünya irtifa rekoru kırdık. Pistonlu bir motoru 30 bin feet'in üzerine çıkaran yok. Dünya rekoru dediğimiz bu. Bizim motorumuz 37 bin 500 feet'e çıktı. Kendi tasarladığın motorun uçuşunu görmek çok keyif verici. Mühendislerimiz işi çok sağlam yaptılar" ifadelerini kullandı.