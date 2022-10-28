Milli Muharip Uçak, Atak 2 ve Hürjet için tarih belli oldu! Türkiye’nin ’Çelik kanatları’ TSK’ya güç katacak

"En zor helikopterimiz Gökbey'di. Gökbey'in ilk uçuşunda ağlamıştık, Atak-2 de ağlatacak inşallah. Bunlar güzel ağlamalar, gün sayıyor, 2023'ün ilk çeyreğinde uçuracağız. Atak, 5 tonluk bir helikopterdi, Atak-2 10 tonluk bir helikopter. Tümüyle biz geliştirdik. 1 tondan fazla mühimmat olacak üzerinde. Tüm sofistike elektronik savaş sistemleri, düşmanı izleyen, uzaktan vuran sistemler yer alacak.

Kendi klasında dünyada birinci olmasını istiyoruz. En iyi helikopter ABD yapımı 'Apache' derler. Sonradan yapılanlar öncekileri geçer. Biz de geçmeyi bekliyoruz. 2025'te Kara Kuvvetlerimize ilk teslimatı yapacağız. İlk uçuştan sonra sertifikasyon ve teslimat olacak. İmalatına devam ediyoruz ama dijital olarak 5 yıldır çalışıyoruz, helikopter fiziksel olarak ise 5 ayda ortaya çıkıyor."