Milli Teknoloji Atölyeleri kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hakkari'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekli projelerin toplu açılış ve protokol imza törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Kacır, "Hakkari'de 221 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirdik" dedi. Fatih Kacır, Hakkari Üniversitesi bünyesinde 'Milli Teknoloji Atölyesi' kuracaklarının müjdesini verdi. Toplam yatırım tutarı 221 milyon TL olan 8 proje hayata geçirilirken, 19.6 milyon lira tutarındaki 2 yeni projenin protokolleri de imzalandı. Bakan Kacır, konuşmasında toplam yatırım tutarı 221 milyon TL olan 8 projeyi Hakkari'ye kazandırdıklarını belirterek, "Ziyaretimiz vesilesiyle 19,6 milyon lira büyüklüğündeki 2 projenin de protokollerini imzalıyoruz" ifadelerini kullandı.