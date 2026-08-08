Milli Yetkinlik Hamlesi 500 bin kişiye ulaştı

Savunma Sanayii Akademi tarafından Ağustos 2024'te başlatılan "Milli Yetkinlik Hamlesi" kapsamında, lise öğrencilerinden sektör yöneticilerine kadar yaklaşık 500 bin kişiye eğitim, rehberlik ve gelişim imkanı sunuldu. "Başarının merkezinde hep insan var" temasıyla düzenlenen Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yıl dönümü etkinliğinde, savunma sanayisinin insan kaynağı kapasitesine yönelik stratejik veriler paylaşıldı. Yeteneğin keşfinden uzmanlaşmaya uzanan hamle kapsamında 50'nin üzerinde proje aynı çatı altında buluşturularak 7 hedef grupta yaklaşık 500 bin kişiye eğitim, rehberlik ve gelişim imkanı sağlandı. Dijital öğrenme ve istihdam altyapısını oluşturan Savunma Kariyer Platformu, 290 bin kullanıcıyı 339 firmayla buluştururken, Savunma Gelişim Platformu üzerinden ise 73 bini aşkın kullanıcıya 665 eğitim verildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ikinci yıl dönümü etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli Teknoloji Hamlesi milli teknoloji üretme irademizi, Milli Yetkinlik Hamlesi ise bu iradeyi sürdürecek, kalıcı hale getirecek insan gücümüzü temsil etmektedir. 2025 yılında ASELSAN'a yurt dışından katılanların sayısı ASELSAN'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2.5 katına ulaşmış durumda" dedi.

İLK 10'A DOĞRU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise "Savunma sanayisi ihracatında ilk 10 ülke arasına girmek üzereyiz. Bugün savunma sanayimiz, geliştirdiği platformlarla dünyanın dört bir yanında güven duyulan bir marka haline gelmiştir. Savunma sanayisi ihracatında ilk 10 ülke arasında girmek üzereyiz" diye konuştu