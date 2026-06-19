Milyonlarca varil petrol yüklü gemiler geçişe başladı! Hürmüz Boğazı’nda ayın rekoru kırıldı

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından gözlerin çevrildiği Hürmüz Boğazı'nda, dün 25 ticari geminin geçişiyle bu ayın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşılırken, boğazdan dün en az 8 milyon varil ham petrol taşındı.

ABD-İRAN MUTABAKATI SONRASI GÖZLER HÜRMÜZ'E ÇEVRİLDİ

ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan ve kamuoyunda "İslamabad Mutabakatı" olarak anılan 14 maddelik anlaşma, iki ülke liderleri tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girdi. Mutabakat kapsamında savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

Anlaşmanın ardından küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde belirgin artış yaşandı.