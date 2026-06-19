Milyonlarca varil petrol yüklü gemiler geçişe başladı! Hürmüz Boğazı’nda ayın rekoru kırıldı

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından gözlerin çevrildiği Hürmüz Boğazı'nda, dün 25 ticari geminin geçişiyle bu ayın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşılırken, boğazdan dün en az 8 milyon varil ham petrol taşındı.
ABD-İRAN MUTABAKATI SONRASI GÖZLER HÜRMÜZ'E ÇEVRİLDİ
ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda hazırlanan ve kamuoyunda "İslamabad Mutabakatı" olarak anılan 14 maddelik anlaşma, iki ülke liderleri tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girdi. Mutabakat kapsamında savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.
Anlaşmanın ardından küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde belirgin artış yaşandı.
BİR GÜNDE 8 MİLYON VARİLDEN FAZLA PETROL TAŞINDI
Veri analitik şirketi Kpler ve MarineTraffic verilerine göre, dün boğazdan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), ham petrol, petrol ürünleri, gübre, kuru yük ve konteyner taşıyan toplam 25 ticari gemi geçti.
Bu gemilerden 9'unun yüklü olduğu belirlenirken, dört süper tankerde toplam en az 8 milyon varil ham petrol taşındı.
Taşınan petrolün önemli bölümünü Suudi Arabistan kaynaklı sevkiyatlar oluşturdu. Üç süper tankerde bulunan yaklaşık 6,2 milyon varil Suudi ham petrolünün büyük kısmının Japonya ve Güney Kore'ye gönderildiği tespit edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden yüklenen yaklaşık 1,8 milyon varil ham petrol taşıyan Tenzan isimli süper tanker de Japonya'ya doğru ilerliyor.
KATAR LNG'Sİ PAKİSTAN'A TAŞINIYOR
Boğazdan geçen gemiler arasında enerji sevkiyatları da dikkat çekti.
Fransa bayraklı Mraikh isimli LNG tankeri, Katar'ın Ras Laffan tesislerinden aldığı 169 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gazı Pakistan'a taşıyor.
Hong Kong bayraklı Tong Lin Wan adlı tankerde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden yüklenen yaklaşık 592 bin varil temiz petrol ürünü bulunuyor. Tankerin rotasının Singapur olduğu belirtiliyor.
Öte yandan boğazdan geçen iki kuru yük gemisinin Hindistan ve Çin'e gübre taşıdığı kaydedildi.
GEMİ TRAFİĞİ KADEMELİ OLARAK TOPARLANIYOR
MarineTraffic verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi sayısı son günlerde dalgalı bir seyir izledi.
14 Haziran'da 12, 15 Haziran'da 10, 16 Haziran'da 14 ve 17 Haziran'da 7 ticari gemi geçiş yaparken, dün kaydedilen 25 gemilik trafik son haftaların en yüksek seviyesi oldu.
"İran rotası" öne çıkıyor
ABD/İsrail-İran savaşının başlamasının ardından boğazdan geçen ticari gemilerin önemli bölümünün yaptırım listelerinde bulunan ya da "gölge filo" olarak adlandırılan filolar kapsamında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.
Ayrıca boğazdaki geçişlerin önemli kısmının, denizcilik sektöründe "İran rotası" olarak bilinen ve İran karasularını kullanan güzergah üzerinden gerçekleştirildiği ifade ediliyor.
Uzmanlar, mutabakatın sahadaki etkisinin kalıcı olması halinde Hürmüz Boğazı'ndaki enerji ve ticaret akışının önümüzdeki günlerde daha da hızlanabileceğini değerlendiriyor.