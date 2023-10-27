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Giriş Tarihi: 27.10.2023 16:35 Son Güncelleme: 27.10.2023 16:43

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankalar açıkladı! Kredi kartı faizi değişti

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltmesinin ardından tüm gözler bankalara çevrildi. Kredi kartı faiz oranları 1 Kasım tarihinden geçerli olacak şekildi yükseltildi. Yeni faiz oranları ise merak edilenler arasına girdi. İşte kredi kartı faiz oranlarına dair tüm detaylar...

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankalar açıkladı! Kredi kartı faizi değişti

Son dakika haberleri...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı 500 baz puan faiz artışının ardından, kredi kartı faiz oranları da 1 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere yükseltildi.



KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ

TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran yüzde 2,71'den yüzde 3,11'e çıkarıldı.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor.

AZAMİ GECİKME FAİZ ORANI 3,96'YA YÜKSELTİLDİ

Buna göre, Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,66'ya, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,56'dan yüzde 3,96'ya yükseltildi.

Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak (Kredili mevduat hesapları için de geçerli) azami akdi faiz oranı yüzde 4,02'den yüzde 4,42'ye, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,32'den yüzde 4,72'ye geldi.

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 2,61'den yüzde 2,93'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,91'den yüzde 3,23'e çıkarıldı.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankalar açıkladı! Kredi kartı faizi değişti
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