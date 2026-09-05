Milyonları ilgilendiren açıklama! Bakan Işıkhan sosyal güvenlikte yeni dönemi anlattı

Bir dizi program için kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve ilgililer karşıladı.

Şeref defterini imzalayan ve Hacıbektaşoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığında partililerle basına kapalı görüştü.

Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasının açılış törenine katılan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini getirdiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, ülke için gurur kaynağı gördükleri kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna yeni yuva kazandırmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Zonguldak'ta gözümüz, kulağımız olan İl Müdürlüğümüz için yapılan yeni hizmet binamız, bir süredir milletimize hizmet vermekteydi ancak ziyaret etmek ve açılış törenini gerçekleştirmek bugüne nasip oldu." dedi.

Son derece modern olanaklara ve her türlü donanıma sahip, 122 milyon liraya mal olan, 9 bin metrekare kapalı alanı bulunan yeni binanın, başta Zonguldaklı vatandaşlar olmak üzere ülkeye ve tüm sosyal güvenlik camiasına hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, hayırlı işler yapılmasını temenni etti.

Işıkhan, sosyal güvenliğin insan hayatının her döneminde kritik önem taşıyan, toplumsal huzur ve refahın anahtarı hizmet alanı olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın doğumdan ölüme, çalışma hayatından emekliliğe, hastalıktan iş kazasına uzanan hayatlarının her evresinde kendini güvende hissetmesi, bu hususta devletine itimat etmesi, güçlü sosyal devlet anlayışının en önemli tezahürlerinden biridir çünkü sosyal güvenlik, vatandaşlarımızın yalnızca bugününü değil yarınını, geleceğini ilgilendiren önemli konudur." diye konuştu.

Türkiye'nin bunu son çeyrek asırda büyük oranda başardığını belirten Işıkhan, "Bugün tüm vatandaşlarımız, herhangi bir engele takılmaksızın sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmekte, bu anlamda gittiği hiçbir devlet kapısından geri çevrilmemektedir." dedi.

Bakan Işıkhan, modern ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla inşa edilen bu binanın Zonguldaklı vatandaşların sosyal güvenlik hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasına imkan sağlayacağını dile getirerek, büyük özveriyle işini yapan ve devletin şefkat elini en iyi şekilde temsil eden Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına teşekkür etti.

"DİJİTAL İMKANLARI DA GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İster kamuda ister yerin metrelerce altında çalışsın Zonguldak'ın çalışkan halkına inandıklarını ve güvendiklerini belirten Işıkhan, "Zonguldak, ülkemizin sanayi ve emek tarihinde çok özel yere sahip olan, alın teri ve emeğin şehridir. Zonguldak, yerin yüzlerce metre altında, karanlığın içinde ülkemizin aydınlık yarınları için alın teri döken madencilerimizin şehridir. Burada bir kömür parçasının ardında büyük emek, fedakarlık ve hayat mücadelesi bulunmaktadır. Bu nedenle Zonguldak'ta Sosyal Güvenlik Kurumu olarak üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız." şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, her bir çalışanın olduğu gibi madencilerin de çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi ve sosyal güvenlik haklarının korunması hususunda hassasiyetle hareket ettiklerini vurgulayarak, sosyal güvenlik alanında da teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanarak vatandaşların kurumlara gitmeden, hızlı ve güvenilir şekilde hizmet alabilmesi için dijital dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Sadece fiziki şartları değil eş zamanlı olarak dijital imkanları da geliştirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda sosyal güvenlik sistemimizi daha güçlü, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştıran, çalışanlarımızın emeğini koruyan, emeklimizin huzurunu temin eden ve işverenlerimizin üretime katkı sağlayan müreffeh çalışma hayatını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Işıkhan, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binasının da bu hedef doğrultusunda önemli hizmet noktası olacağına inandığını dile getirerek, eserin Zonguldak'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu da binanın, vatandaşların hayatının hemen hemen her döneminde ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlik hizmetlerini daha nitelikli ve daha erişilebilir şekilde almalarına imkan tanıyacağını belirterek, "Sosyal güvenlik, çalışma hayatına ilk adımını atan bir gencimizden yılların emeğinin karşılığı alan emeklimize, esnafımızdan işverenimize toplumun geniş bir kesiminin hayatına dokunmaktadır. Bu yönüyle devlet ile vatandaş arasında güven bağının ve sosyal devlet anlayışımızın en somut karşılıklarından birisidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bakan Işıkhan, binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör