Milyonları ilgilendiren ÖTV düzenlemesi! Motorine vergi indirimi bekleniyor

MOTORİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ HEDEFLENİYOR

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlamak amacıyla daha önce Eşel Mobil Sistemi'ni devreye alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kez motorindeki özel tüketim vergisinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

Hazırlanan çalışmayla motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin, tüketicilerin yanı sıra özellikle taşımacılık, lojistik, tarım ve sanayi sektörlerinde oluşan maliyet baskısının azaltılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

ÖTV DÜZENLEMESİ BU GECE GÜNDEMDE

Yeni ÖTV düzenlemesinin dezenflasyon sürecine destek olması bekleniyor.

Motorinden alınan ÖTV'ye ilişkin düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör