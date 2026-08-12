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Giriş Tarihi: 12.08.2026 14:34 Son Güncelleme: 12.08.2026 15:06

Milyonları ilgilendiren ÖTV düzenlemesi! Motorine vergi indirimi bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla motorinden alınan ÖTV’de indirime gitmeye hazırlandığı belirtildi. Düzenlemenin bu gece Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Milyonları ilgilendiren ÖTV düzenlemesi! Motorine vergi indirimi bekleniyor
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Dezenflasyon sürecine katkı sağlaması için akaryakıt fiyatlarında yeni bir ÖTV düzenlemesi gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı çalışmayla motorinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor.

MOTORİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ HEDEFLENİYOR

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlamak amacıyla daha önce Eşel Mobil Sistemi'ni devreye alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kez motorindeki özel tüketim vergisinde indirime gitmeye hazırlanıyor.

Hazırlanan çalışmayla motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin, tüketicilerin yanı sıra özellikle taşımacılık, lojistik, tarım ve sanayi sektörlerinde oluşan maliyet baskısının azaltılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

ÖTV DÜZENLEMESİ BU GECE GÜNDEMDE

Yeni ÖTV düzenlemesinin dezenflasyon sürecine destek olması bekleniyor.

Motorinden alınan ÖTV'ye ilişkin düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #ÖTV

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Milyonları ilgilendiren ÖTV düzenlemesi! Motorine vergi indirimi bekleniyor
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