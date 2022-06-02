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Haberler Ekonomi Haberleri Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
Giriş Tarihi: 2.6.2022 14:51

Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Milyonlarca vatandaş gözünü Temmuz zammına çevirdi. Emekli memur zamlarının haricinde vatandaşlara çeşitli nedenlerle sağlanan sosyal yardımlar da yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları göz önüne alınarak zamlanacak. Evde bakım maaşı, engelli aylığı, yaşlılık parası gibi birçok ödenek için şimdi gözler geriye kalan iki enflasyon verisinde. Peki, Temmuz zammı sonrası kim ne kadar maaş alacak? İşte gelen ilk ipuçları...

İlk üç aylık enflasyon verisi açıklanırken maaşlara uygulanacak Temmuz zammı oranıyla ilgili ilk ipucu ve tahminler de gelmeye başladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak duyuruldu. Bu noktada Evde bakım maaşı, engelli aylığı, yaşlılık parası gibi ödeneklerden faydalanan vatandaşlar Temmuz ayı için geri sayıma geçti. Zamla ilgili ilk veriler ise gelmeye başladı.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Temmuz'da memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Milyonları ilgilendiren zam yolda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 olarak beklenirken öte yandan bu tahmin gerçekleşirse, memurların yüzde 7'lik Temmuz zammı yüzde 27.12 enflasyon farkıyla yüzde 34.12 olacak.

Milyonları ilgilendiren zam yolda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığının bu veriler ışığında bin 84 liradan bin 454 liraya ulaşması bekleniyor.

Milyonları ilgilendiren zam yolda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Öte yandan bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2 bin 354 lira tutarındaki evde bakım desteği de 3 bin 157 liraya çıkabilecek. Bu da maaşlarda 803 TL'ye varan bir artış demek.

Milyonları ilgilendiren zam yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 865,75 liradan bin 161 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 298 liradan bin 741 liraya yükselmesi yine beklentiler arasında yer alıyor.

Milyonları ilgilendiren zam yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen engelli aylığı ise yine enflasyon verileri göze alınarak 865,75 liradan bin 161 liraya çıkabilecek.

Milyonları ilgilendiren zam yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 2 bin 354 lira tutarındaki yardım da 3 bin 157 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.

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Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
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