Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL’ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…

İlk üç aylık enflasyon verisi açıklanırken maaşlara uygulanacak Temmuz zammı oranıyla ilgili ilk ipucu ve tahminler de gelmeye başladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak duyuruldu. Bu noktada Evde bakım maaşı, engelli aylığı, yaşlılık parası gibi ödeneklerden faydalanan vatandaşlar Temmuz ayı için geri sayıma geçti. Zamla ilgili ilk veriler ise gelmeye başladı.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Temmuz'da memurlara yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.