MKK’dan fiili dolaşımdaki paylarda yeni hesaplama: 14 Eylül’de başlıyor

MKK, borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan pay oranlarının yayımlanmasına ilişkin duyuru yaptı.

Buna göre, yeni hesaplama metoduyla şirketlerin 11 Eylül 2026 ve sonrasına ilişkin fiili dolaşımdaki pay adedi ve oranları, 14 Eylül'den itibaren VAP'ta yer alan "Saklama Verileri > Fiili Dolaşım Raporu" sayfasından takip edilebilecek.

MKK duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Borsa'da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan pay oranları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 sayılı kararı çerçevesinde günlük hesaplanarak VAP Veri Analiz Platformu'nda (https://vap.org.tr) yer alan "Saklama Verileri > Fiili Dolaşım Raporu" sayfasında yayımlanmaktadır.

03.09.2026 tarih ve 54/1614 sayılı Kurul İlke Kararı doğrultusunda yeni hesaplama metoduyla, şirketlerin 11.09.2026 ve sonrası için fiili dolaşımdaki pay adedi ve oranları, 14.09.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı sayfadan takip edilebilecektir. Ayrıca KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (kap.org.tr) şirketlerin genel bilgi sayfalarında da ilgili veriler yer alacaktır."

SPK, FİİLİ DOLAŞIM ORANI VE PAY SAHİPLİĞİNE İLİŞKİN KARARLARINI DUYURMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fiili dolaşım oranı ve pay sahipliğine ilişkin kararlarını bu hafta açıklamıştı. Buna göre Kurul, 11 Eylül 2026 gün sonundan itibaren borsada işlem gören ihraççıların sermayesindeki pay sahipliği bildirim yükümlülüğü sınırını yüzde 3 olarak belirlemişti.

Diğer taraftan, doğrudan yüzde 3 ve üzeri paya sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo ile serbest fonlar dahil dolaylı yoldan yüzde 10 ve üzeri paya sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo MKK tarafından anlık olarak güncellenecek.

MKK tarafından açıklanan dolaylı pay sahipliği verileri, pay alım teklifi yükümlülüğü gibi dolaylı pay sahipliğinin değerlendirildiği düzenlemeler açısından doğrudan esas alınabilecek nitelikte olmayacak.

Söz konusu veriler, malvarlıksal hakların oranına ilişkin bilgi sunma amacıyla verilecek.

Fiili dolaşımdaki pay kavramı, "halka açıklık oranını gösteren kavram" olarak tanımlanacak. Fiili dolaşımdaki pay oranı ise MKK tarafından izlenebilen paylar üzerinden hesaplanan fiili dolaşımdaki pay adedinin, MKK'nin izleyebildiği toplam pay adedine bölünmesi suretiyle hesaplanacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör