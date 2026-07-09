Mobilya pazarı tasarımla büyüyor

AB'de mobilya pazarı 950 milyar dolarlık büyüklüğe yaklaşırken, sektörün artık fiyat kadar tasarım, markalaşma ve sürdürülebilirlik üzerinden şekillendiği belirtiliyor. Belgian Economic Mission Türkiye Delegesi Abdurrahman Tanrıkulu, Türk üreticilerin özgün tasarım ve kendi markalarıyla Avrupa'da çok daha hızlı büyüyebileceğini söyledi. "Kendi tarzını oluşturan, kendi tasarımını geliştiren ve markasını güçlendiren Türk şirketlerinin AB pazarında önemli bir fırsatı var" diyen Tanrıkulu, özellikle otel, restoran ve kafe mobilyalarında çevre dostu, fonksiyonel ve estetik ürünlerin öne çıktığını vurguladı. Sektörün ihracat verileri de bu dönüşümün rekabet boyutunu ortaya koyuyor. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü haziran ayında yüzde 18.2 artışla 694.4 milyon dolarlık ihracata ulaşırken, ilk altı aylık ihracat 3.75 milyar dolar olarak gerçekleşti. AKAMİB Başkanı Adem Derinel ise haziranda güçlü bir toparlanma yaşandığını ancak küresel talepteki yavaşlama, artan üretim maliyetleri ve fiyat rekabetindeki kayıpların sürdüğünü belirterek, yılın ikinci yarısında finansmana erişimin kolaylaştırılması ve rekabet gücünü artıracak desteklerin kritik önem taşıdığını söyledi.

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