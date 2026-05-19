Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğü "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi" ile nefes aldı. Gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Bakanlık ekipleri, Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Mogan Gölü'nü kirleten ABB'ye 1,6 milyon lira ceza! | Video

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör