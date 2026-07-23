Moody’s 6 Türk bankası için kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin önde gelen bankalarına ilişkin son kredi notu değerlendirmesini yayımladı. Aralarında İş Bankası, TEB, VakıfBank, Yapı Kredi, DenizBank ve Şekerbank'ın da bulunduğu bankaların kredi notlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyen kuruluş, uzun vadeli mevduat notu görünümlerini de "durağan" olarak teyit etti.

İŞ BANKASI'NIN GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN KALDI

Moody's, Türkiye İş Bankası'nın mevduat notunu Ba3/NP, görünümünü ise "durağan" olarak korudu.

Kuruluş, kararın bankanın varlık kalitesi ve kârlılığında beklenen zayıflama ile güçlü sermaye yapısı ve likidite tamponları arasındaki dengeyi yansıttığını bildirdi.

TEB İÇİN NOT DEĞİŞMEDİ

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) mevduat notu Ba2/NP seviyesinde teyit edildi.

Moody's, TEB'in uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk notunun Türkiye'nin yabancı para ülke tavanı ile sınırlı olmaya devam ettiğini belirtti.

VAKIFBANK VE YAPI KREDİ'NİN NOTLARI KORUNDU

VakıfBank'ın mevduat notu Ba3/NP olarak teyit edilirken, bankanın Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) de b2 seviyesinde bırakıldı.

Yapı Kredi'nin mevduat notu Ba3/NP olarak korunurken, uzun ve kısa vadeli ulusal ölçek mevduat ile karşı taraf risk notları Aaa.tr/TR-1 seviyesinde teyit edildi.

DENİZBANK VE ŞEKERBANK İÇİN DE TEYİT KARARI

Moody's, DenizBank'ın yabancı para mevduat notunu Ba2, yerel para mevduat notunu ise Ba1 seviyesinde korudu. Kuruluş, yabancı para mevduat notlarının Türkiye'nin yabancı para ülke tavanı ile sınırlandırıldığını yineledi.

Şekerbank'ın mevduat notu Ba3/NP olarak teyit edilirken, ulusal ölçek mevduat ve karşı taraf risk notları da Aa2.tr/TR-1 seviyesinde korundu.

MOODY'S GÖRÜNÜMLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

Moody's'in son değerlendirmesiyle birlikte söz konusu bankaların kredi notlarında veya uzun vadeli mevduat notu görünümlerinde herhangi bir revizyona gidilmedi. Kuruluş, bankaların mevcut finansal görünümünü koruduğunu ve uzun vadeli görünümün "durağan" olmaya devam ettiğini açıkladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör