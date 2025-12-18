Moody’s Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminini açıkladı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's G20 ülkeleri ve gelişmekte olan 20 ülkeye ilişkin büyüme ve enflasyon beklentilerini açıkladı.

Global Yapılandırılmış Finans raporunda ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Kanada ve Çin'in yanı sıra Türkiye ekonomisi için de beklentilere yer verildi.