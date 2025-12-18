Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:44 Son Güncelleme: 18.12.2025 10:54

Moody's Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminini açıkladı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminini açıkladı. Kuruluşun beklentilerine göre Türkiye ekonomisini bu yıl yüzde 3,2 oranında büyüyecek. Enflasyon ise yıllık yüzde 35 olarak gerçekleşecek.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's G20 ülkeleri ve gelişmekte olan 20 ülkeye ilişkin büyüme ve enflasyon beklentilerini açıkladı.

Global Yapılandırılmış Finans raporunda ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Kanada ve Çin'in yanı sıra Türkiye ekonomisi için de beklentilere yer verildi.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNİ

Moody's Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,2, 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin etti.

Enflasyonun ise 2025 yılında yüzde 35, 2026'da yüzde 22 ve 2027'de yüzde 18,5 olacağını öngördü. Kuruluş tahminlerinde +- yüzde 2'lik oynama olabileceğini belirtti.

Moody's'in G20 ülkeleri için büyüme ve enflasyon tahminleri şu şekilde:

ABD

  • Büyüme: 2025 %2,0 | 2026 %1,8 | 2027 %1,9

  • Enflasyon: 2025 %2,9 | 2026 %2,8 | 2027 %2,3

🇪🇺 Euro Bölgesi

  • Büyüme: 2025 %1,1 | 2026 %1,3 | 2027 %1,4

  • Enflasyon: 2025 %2,0 | 2026 %1,8 | 2027 %1,7

🇯🇵 Japonya

  • Büyüme: 2025 %1,0 | 2026 %0,6 | 2027 %0,5

  • Enflasyon: 2025 %3,2 | 2026 %2,4 | 2027 %2,2

🇩🇪 Almanya

  • Büyüme: 2025 %0,2 | 2026 %1,2 | 2027 %1,5

  • Enflasyon: 2025 %2,3 | 2026 %2,1 | 2027 %2,0

🇬🇧 Birleşik Krallık

  • Büyüme: 2025 %1,4 | 2026 %1,3 | 2027 %1,6

  • Enflasyon: 2025 %3,3 | 2026 %2,7 | 2027 %2,2

🇫🇷 Fransa

  • Büyüme: 2025 %0,7 | 2026 %0,9 | 2027 %1,0

  • Enflasyon: 2025 %1,0 | 2026 %1,4 | 2027 %1,8

🇮🇹 İtalya

  • Büyüme: 2025 %0,4 | 2026 %0,8 | 2027 %0,8

  • Enflasyon: 2025 %1,9 | 2026 %1,8 | 2027 %1,9

🇨🇦 Kanada

  • Büyüme: 2025 %1,2 | 2026 %1,1 | 2027 %1,3

  • Enflasyon: 2025 %2,1 | 2026 %2,0 | 2027 %2,0

🇦🇺 Avustralya

  • Büyüme: 2025 %2,0 | 2026 %2,3 | 2027 %2,3

  • Enflasyon: 2025 %2,6 | 2026 %2,5 | 2027 %2,5

🇰🇷 Güney Kore

  • Büyüme: 2025 %1,0 | 2026 %1,6 | 2027 %2,0

  • Enflasyon: 2025 %2,0 | 2026 %2,0 | 2027 %2,0

G-20 Gelişmekte Olan Ekonomiler (EM)

🇨🇳 Çin

  • Büyüme: 2025 %5,0 | 2026 %4,5 | 2027 %4,2

  • Enflasyon: 2025 %0,0 | 2026 %0,6 | 2027 %1,0

🇮🇳 Hindistan

  • Büyüme: 2025 %7,0 | 2026 %6,4 | 2027 %6,5

  • Enflasyon: 2025 %2,8 | 2026 %3,5 | 2027 %4,0

🇧🇷 Brezilya

  • Büyüme: 2025 %2,1 | 2026 %2,0 | 2027 %2,0

  • Enflasyon: 2025 %4,8 | 2026 %4,3 | 2027 %4,0

🇷🇺 Rusya

  • Büyüme: 2025 %1,0 | 2026 %1,0 | 2027 %1,0

  • Enflasyon: 2025 %8,8 | 2026 %5,0 | 2027 %4,0

🇲🇽 Meksika

  • Büyüme: 2025 %0,5 | 2026 %1,2 | 2027 %1,9

  • Enflasyon: 2025 %3,8 | 2026 %3,8 | 2027 %3,6

🇮🇩 Endonezya

  • Büyüme: 2025 %4,7 | 2026 %4,7 | 2027 %4,9

  • Enflasyon: 2025 %1,6 | 2026 %2,5 | 2027 %2,5

🇹🇷 Türkiye

  • Büyüme: 2025 %3,2 | 2026 %3,4 | 2027 %3,5

  • Enflasyon: 2025 %35,0 | 2026 %22,0 | 2027 %18,5

🇸🇦 Suudi Arabistan

  • Büyüme: 2025 %4,1 | 2026 %4,5 | 2027 %4,1

  • Enflasyon: 2025 %1,9 | 2026 %2,0 | 2027 %2,0

🇦🇷 Arjantin

  • Büyüme: 2025 %4,5 | 2026 %3,5 | 2027 %2,3

  • Enflasyon: 2025 %44,0 | 2026 %21,2 | 2027 %11,5

🇿🇦 Güney Afrika

  • Büyüme: 2025 %0,9 | 2026 %1,6 | 2027 %1,8

  • Enflasyon: 2025 %3,4 | 2026 %3,5 | 2027 %3,1

