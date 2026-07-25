Moody’s’ten Türkiye için kredi notu artışı sinyali! 2026 enflasyon ve büyüme tahmini belli oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye ilişkin periyodik incelemesini tamamladı ancak kredi notu veya görünümünde değişikliğe gitmedi. Türkiye'nin "Ba3" kredi notu ve "durağan" görünümü korunurken, kuruluş enflasyonun 2026 sonunda yüzde 29'a, 2027 sonunda ise yüzde 24'e gerilemesini beklediğini açıkladı. Moody's, ekonomi politikaları ve reformların etkin şekilde sürdürülmesi halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceğine de dikkat çekti.

MOODY'S TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DEĞİŞTİRMEDİ

Moody's, yayımladığı değerlendirmenin bir kredi notu değişikliği anlamına gelmediğini ve kısa vadede bir kredi notu eyleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin gösterge niteliği taşımadığını bildirdi.

Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu "Ba3", not görünümünü ise "durağan" olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin kredi notunun büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisinin yanı sıra düşük kamu borcu yükü tarafından desteklendiği belirtildi.

TCMB'NİN POLİTİKALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Moody's değerlendirmesinde Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki değişime de geniş yer ayırdı.

Etkili politika uygulamalarına ilişkin geçmiş performansın 2023'ün ortalarından itibaren iyileştiğini belirten kuruluş, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para politikası çerçevesine bağlı kalmasına dikkat çekti.

TCMB'nin politikalarının enflasyonist baskıları azaltmaya, makroekonomik dengesizlikleri gidermeye ve hem yerli mevduat sahiplerinin hem de yabancı yatırımcıların Türk lirasına güvenini kademeli şekilde yeniden tesis etmeye katkıda bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni tahminlerini de paylaştı. Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasının ardından küresel enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin Türkiye'nin dezenflasyon sürecindeki ivmeyi zorlaştırdığı belirtildi.

Kuruluş, Türkiye'de yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Enflasyondaki düşüşün 2027'de de devam edeceğini öngören Moody's, 2027 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak açıkladı.

BÜYÜMEDE 2026 İÇİN YÜZDE 3,4 TAHMİNİ

Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyüdüğünü hatırlatan Moody's, büyüme hızında 2026'da sınırlı bir yavaşlama öngördü.

Kuruluşun tahminine göre Türkiye ekonomisi 2026'da yüzde 3,4 büyüyecek.

Moody's, 2027'de ise seçimler öncesinde ağırlıklı olarak mali teşviklerin etkisiyle ekonomik büyümenin yeniden hızlanmasını bekliyor.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELEBİLİR

Moody's'in açıklamasında Türkiye'nin kredi notunun hangi şartlarda yükseltilebileceğine ilişkin değerlendirme de dikkat çekti.

Kuruluş, yetkililerin makroekonomik istikrarı kalıcı olarak yeniden tesis eden, Türkiye'nin döviz kuru ve enflasyon şoklarına karşı hassasiyetini azaltan ve dış kırılganlık risklerinde yapısal düşüş sağlayan politika ve reformları etkin biçimde uygulamaya devam etmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceğini bildirdi.

Böylece Moody's, mevcut değerlendirmede not artışına gitmese de ekonomi programının sürdürülmesini gelecekteki olası bir not artışının temel koşulları arasında gösterdi.

TAKVİMDE 24 TEMMUZ TARİHİ YER ALIYORDU

Moody's'in 2026 yılı değerlendirme takviminde Türkiye için 23 Ocak ve 24 Temmuz tarihleri bulunuyordu.

Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde bir ülke için değerlendirme tarihi açıklanması, o tarihte mutlaka kredi notu veya görünüm değişikliğine gidileceği anlamına gelmiyor. Kuruluşlar takvimde belirtilen tarihler dışında da ülkelere ilişkin kredi notu değerlendirmesi yapabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör