Morgan Stanley: Yapay zeka teması teknoloji hisselerinde uzun vadeli fırsatlar sunuyor

Morgan Stanley'de Michael Wilson'ın liderliğini yaptığı strateji ekibi, büyük ölçekli teknoloji şirketlerinde gelir artışı beklentilerinin son birkaç on yılın en yüksek seviyelerine çıktığına dikkat çekti. Ekip, buna karşın son dönemde yaşanan piyasa oynaklığı sonrası hisse değerlemelerinin gerilemiş olmasının yatırımcılar açısından önemli bir fırsat yarattığını vurguladı.

Stratejistlere göre yazılım hisselerinde görülen geri çekilme, özellikle Microsoft ve Intuit gibi şirketlerde daha cazip alım seviyelerinin oluşmasına neden oldu. Wilson, yayımladığı notta, bu tür kısa vadeli satış dalgalarının büyük yatırım döngülerinde olağan olduğunu belirterek, yapay zekâ ekosistemini destekleyen temel dinamiklerin güçlü biçimde varlığını sürdürdüğünü ifade etti. Wilson'a göre, yapay zekâyı erken benimseyen şirketlerin uzun vadeli potansiyeli piyasalar tarafından hâlâ yeterince fiyatlanmış değil.

Geçtiğimiz hafta Nasdaq 100 endeksi, Aralık ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydederken, yapay zekâdan etkilenmesi beklenen bazı hisseler de yeni bir teknolojik aracın piyasaya sürülmesinin ardından değer kaybı yaşadı.

Strateji ekibi, Nasdaq 100 bünyesindeki şirketlerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 50'sini yurt dışı pazarlardan elde etmesi nedeniyle doların zayıflamasının endeks için destekleyici bir unsur olabileceğini belirtiyor. Analistler ayrıca yarı iletkenler, yazılım, teknoloji donanımı ve "Muhteşem Yedi" hisselerinde kazanç tahminlerinin genel olarak toparlanma eğilimine gireceğini öngörüyor.