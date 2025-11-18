Morgan Stanley’den faiz tahmini: TCMB 2026 sonunda yüzde 27’ye çekebilir

Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasını sürdürmesini ve politika faizini 2026 yılı sonuna kadar kademeli olarak yüzde 27'ye, 2027 sonuna kadar ise yüzde 21'e indirmesini bekliyor.

Georgi Deyanov ve Andrea Masia'nın da aralarında yer aldığı uzmanlar, TCMB'nin para politikası kararlarını toplantı bazında almaya devam edeceğini, veri akışı, finansal koşullar ve risk algısındaki gelişmelere karşı esnek kalacağını öngörüyor.

Kurum ayrıca, TCMB'nin Aralık ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38,50'ye çekmesini bekliyor.

Raporda, "Enflasyonda ilk çeyrekle birlikte düşüş hızının artmasını bekliyoruz. Bu da Merkez Bankası'na 2026 sonuna kadar faiz indirimlerini toplantı bazında 150 baz puana çıkarma alanı sağlayabilir. Ancak yıl sonunda bu hızın tekrar 100 baz puana yavaşlamasını öngörüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Morgan Stanley, enflasyonun 2026 sonunda yüzde 21'e, 2027'de ise yüzde 17'ye gerileyeceği tahmininde bulundu. Ekonomistlere göre, büyümedeki hızlanma nedeniyle 2027'de dezenflasyon süreci yavaşlayacak olsa da genel düşüş eğilimi sürecek.