Morgan Stanley’den FED açıklaması: Tek bir kilit soru var

Morgan Stanley'in yaptığı açıklamalara göre FED bu toplantısında herhangi bir faiz artışına ya da indirimine gitmeyecek ve faizleri sabit bırakacak.

Fed fonları vadeli işlemleri bu hafta faiz oranlarında değişiklik olmayacağına dair yaklaşık %97 olasılık gösteriyor. Bir sonraki 25 baz puanlık faiz indirimi yalnızca Temmuz ayında gerçekleşeceği tahmin ediliyor ve Haziran ayında gerçekleşme olasılığı şu anda yaklaşık %75 civarında.

Mevcut durum ve piyasa fiyatlandırması göz önüne alındığında, Morgan Stanley bu haftaki toplantıda ele alınması gereken tek önemli sorunun, Powell ve ekibinin bildirilerinde daha açık bir güvercinvari tutum sergileyip sergilemeyeceği veya daha uzun süreli bir duraklamaya işaret edip etmeyeceği olduğunu savunuyor.

Banka açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ocak ayı toplantısında Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasını ve federal fon oranı hedef aralığını %3,5-3,75'te tutmasını bekliyoruz. Fed, rezerv bakiyelerini "yeterli" seviyelerde tutmak için tahvil alımlarına başladı. Bu politikanın Ocak ayında da ek bir değişiklik yapılmadan sürdürülmesini bekliyoruz. Açıklamada, Komitenin büyüme değerlendirmesini yükseltmesini ve işgücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına dair ifadeleri kaldırmasını bekliyoruz. "Ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlaması" ifadesinin kalmasını ve devam eden bir gevşeme eğilimini işaret etmesini bekliyoruz. Bu toplantıdaki kilit soru, Powell'ın duraklamayı nasıl ileteceği olacak : Bu, Powell'ın daha fazla faiz indirimini desteklediğini vurgulamaya devam ettiği bir "güvercinvari duraklama" mı, yoksa Powell daha kalıcı bir duraklamanın sinyalini mi verecek ? Biz ilkini bekliyoruz.