Morgan Stanley’den TCMB için faiz tahmini: İndirim için 2026 sonunu işaret etti

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını beklediğini açıkladı. Kurumun yayımladığı raporda, faiz indirim sürecinin ne zaman ve hangi koşullarda başlayacağına dair beklentilerin 2026'nın dördüncü çeyreğine işaret ettiği, bu süreçte ise TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu koruyacağı öngörüldü.

TCMB FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ŞEKİLLENİYOR

Morgan Stanley analizine göre, faiz indirim döngüsünün 2026 yılının son çeyreğinde başlaması ve ilk etapta yaklaşık 200 baz puanlık bir indirimle politika faizinin %35 seviyesine çekilmesi bekleniyor. Kuruluş ayrıca, 2027 yılı sonunda faiz oranının kademeli düşüşlerle %27,50 seviyesine kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor.