Morgan Stanley’den TCMB için yeni faiz tahmini: İlk indirim ekimde gelebilir

FONLAMA MALİYETİ YÜZDE 40'IN ALTINA İNDİ

Morgan Stanley ayrıca TCMB'nin bu hafta bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamasına dikkat çekti. Bu adımın ardından ortalama fonlama maliyetinin yüzde 40'tan yüzde 37'ye gerilediği belirtildi.

Rapora göre söz konusu seviye, şubat ayından bu yana ilk kez yüzde 40'ın altında gerçekleşti.

Bankanın değerlendirmesinde, fonlama maliyetindeki düşüşün para politikasında gevşeme yönündeki sinyalleri güçlendirdiği ifade edildi. Morgan Stanley, bu gelişmeler doğrultusunda TCMB'nin faiz indirim döngüsünü yılın son çeyreğinde başlatacağını öngörüyor.

Banka, TCMB politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerilemesini bekliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör