Morgan Stanley’den TCMB için yeni faiz tahmini: İlk indirim ekimde gelebilir

Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, TCMB'nin faiz politikasına ilişkin beklentilerini güncelledi. Georgi Deyanov öncülüğündeki ekonomistlerin hazırladığı rapora göre, Merkez Bankası'nın eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Raporda, faiz indirimlerinin ise yılın son çeyreğinde gündeme gelebileceği belirtildi. Morgan Stanley, temel senaryosunda TCMB'nin ekim ve aralık aylarında faiz indirimi yapmasını öngörüyor.
AĞUSTOS ENFLASYONU FAİZ POLİTİKASINDA BELİRLEYİCİ OLACAK
Morgan Stanley'nin değerlendirmesinde, 3 Eylül'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin para politikasının seyri açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.
Ekonomistler, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,1 artacağını tahmin ediyor. Bu gerçekleşirse yıllık enflasyonun yüzde 31,8 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Raporda, enflasyonun beklentilerin belirgin şekilde altında kalması halinde TCMB'nin faiz indirimlerine öngörülenden daha erken başlayabileceği ifade edildi.
FONLAMA MALİYETİ YÜZDE 40'IN ALTINA İNDİ
Morgan Stanley ayrıca TCMB'nin bu hafta bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamasına dikkat çekti. Bu adımın ardından ortalama fonlama maliyetinin yüzde 40'tan yüzde 37'ye gerilediği belirtildi.
Rapora göre söz konusu seviye, şubat ayından bu yana ilk kez yüzde 40'ın altında gerçekleşti.
Bankanın değerlendirmesinde, fonlama maliyetindeki düşüşün para politikasında gevşeme yönündeki sinyalleri güçlendirdiği ifade edildi. Morgan Stanley, bu gelişmeler doğrultusunda TCMB'nin faiz indirim döngüsünü yılın son çeyreğinde başlatacağını öngörüyor.
Banka, TCMB politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerilemesini bekliyor.