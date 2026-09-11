Morgan Stanley’den TL analizi: Carry trade cazibesini koruyor

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasına ilişkin değerlendirmesinde TL'nin carry trade açısından cazibesini koruduğuna işaret etti.

Morgan Stanley ekonomistleri Georgi Deyanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de nominal getirilerin Türk lirasındaki değer kaybının hızının belirgin şekilde üzerinde kalmaya devam edeceği öngörüldü. Bu doğrultuda banka, 3 aylık dolar/TL kısa pozisyon şeklindeki carry trade tavsiyesini korudu.

Raporda, carry trade getirilerinin yalnızca politika faizinin seviyesine bağlı olmadığı, asıl belirleyici unsurlardan birinin nominal faiz ile TL'deki değer kaybı hızı arasındaki fark olduğu vurgulandı.

TCMB İÇİN FAİZ İNDİRİMİ ALANI

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar piyasa beklentileriyle uyumlu biçimde 250 baz puanlık faiz indirimi yapabilecek alana sahip olduğunu değerlendirdi.

Bankanın analizinde, finansal koşullardaki sıkılaşmanın ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin giderek belirginleştiği ifade edildi. Özellikle tüketimdeki zayıflamanın büyüme üzerinde daha fazla baskı oluşturduğu belirtilirken, bu görünümün kademeli bir parasal gevşeme sürecini destekleyebileceği kaydedildi.

TAHVİLLER İÇİN DAHA GÜÇLÜ SİNYAL BEKLENİYOR

Morgan Stanley, TL cinsi tahviller konusunda ise daha olumlu bir pozisyon almak için dezenflasyon sürecine ilişkin daha güçlü kanıtların ortaya çıkmasını bekliyor.

Raporda, enflasyondaki düşüş eğiliminin daha kalıcı ve köklü hale geldiğini gösteren daha net veriler görülmeden TL tahvillerinde daha iyimser bir duruşa geçilmesinin erken olabileceği mesajı verildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör