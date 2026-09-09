Morgan Super 3 Türkiye’de: Üç tekerlekli İngiliz efsanesi Yeniköy Motors güvencesiyle Türkiye yollarında

Morgan'ın köklü üç tekerlekli araç mirasını modern tasarım ve güncel mühendislikle yeniden yorumlayan Super 3, sıra dışı tasarımı ve sürüş karakteriyle geleneksel spor otomobillerden ayrılıyor. Havacılık dünyasından ilham alan çizgileri, açık kokpiti ve yalnızca üç tekerlekli yapısıyla Super 3; otomobilden çok, sürücüsüne doğrudan ve benzersiz bir sürüş deneyimi sunan bir yaşam tarzı otomobili olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 635 kg ağırlığındaki Morgan Super 3, 1,5 litrelik Ford motorundan güç alıyor. 186 bhp/ton güç-ağırlık oranıyla performans odaklı karakterini ortaya koyan model, sürüş deneyimini elektronik yardımcıların ötesine taşıyarak sürücü ile yol arasında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.

Türkiye'de Morgan markasının yetkili distribütörlüğünü Yeniköy Motors yürütüyor. Morgan Türkiye, İstanbul Yeniköy ve İzmir Folkart'taki showroomlarıyla otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Super 3'ün Türkiye'ye gelişi, Morgan'ın kendine özgü tasarım anlayışını ve el işçiliği geleneğini Türkiye'de daha geniş bir otomobil tutkunu kitlesiyle buluşturması açısından daha da dikkat çekiyor. Morgan Super 3, alışılmış otomobil tanımının dışında bir deneyim arayanlar için Türkiye yollarında yeni ve oldukça farklı bir seçenek sunuyor.

Üç tekerlek. Sınırsız karakter. Saf Morgan.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör