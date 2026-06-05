Motorin ve benzinde 10 günlük dev satış! Araç sahipleri litre litre akaryakıt aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilinde Türkiye genelinde akaryakıt tüketimi önemli ölçüde arttı.
Söz konusu dönemde toplam 827 milyon 272 bin 614 litre benzin ve motorin satışı yapıldı.
MOTORİN SATIŞLARI AĞIRLIKTA OLDU
Satışların büyük kısmını motorin oluşturdu.
Bu dönemde:
552 milyon 349 bin 541 litre motorin
274 milyon 923 bin 73 litre benzin satışı gerçekleştirildi.
Böylece toplam satışların yaklaşık yüzde 67'si motorin, yüzde 33'ü ise benzinden oluştu.
TOPLAM CİRO 54 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Bayram tatili boyunca yapılan akaryakıt satışlarının ekonomik büyüklüğü de dikkat çekti.
Bu dönemde benzin ve motorinden toplam 54 milyar 62 milyon lirayı aşan satış geliri elde edildi.
Motorinin litre fiyatı ortalama 66,30 lira, benzinin litre fiyatı ise 63,45 lira seviyelerinde seyretti.
EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL'DA YAPILDI
İllere göre dağılımda en yüksek akaryakıt tüketimi İstanbul'da gerçekleşti.
Motorin satışında İstanbul 66 milyon 435 bin litre ile ilk sırada yer alırken, onu Ankara ve İzmir takip etti.
Benzin satışında da tablo değişmedi; İstanbul 46 milyon 271 bin litre ile ilk sırada bulunurken, Ankara ve İzmir yine en çok tüketim yapan şehirler arasında yer aldı.
Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde benzin ve motorin satışları artıyor.