Motorin ve benzinde 10 günlük dev satış! Araç sahipleri litre litre akaryakıt aldı

EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL'DA YAPILDI

İllere göre dağılımda en yüksek akaryakıt tüketimi İstanbul'da gerçekleşti.

Motorin satışında İstanbul 66 milyon 435 bin litre ile ilk sırada yer alırken, onu Ankara ve İzmir takip etti.

Benzin satışında da tablo değişmedi; İstanbul 46 milyon 271 bin litre ile ilk sırada bulunurken, Ankara ve İzmir yine en çok tüketim yapan şehirler arasında yer aldı.

Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde benzin ve motorin satışları artıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör