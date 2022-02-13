MPV modeliyle SUV pazarından pay alacak

Türkiye
'de SUV pazarı büyüyor. 2021'de SUV'ların pazar payı yüzde 34.6'ya çıkarken, Ocak 2022'de bu oran yüzde 42.3 ile tarihi seviyeye ulaştı. 2021'de SUV pazarının lideri konumunda bulunan Dacia
, yepyeni bir modelle iddiasını artıracak. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş
, Türkiye'de yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak Jogger'la SUV pazarından da pay almayı hedeflediklerini söyledi. Jogger, bir station wagonun uzunluğunu, bir MPV'nin genişliğini ve bir SUV aracın görünümü bir araya getiriyor. Başlı başına yeni bir sınıf yaratan Jogger'ın 5 ve 7 koltuklu versiyonları bulunuyor. Dacia Jogger
6 vitesli manuel şanzımana sahip yeni TCe 110 bg benzinli motor dışında benzin ve LPG
yakıtlı ECO-G 100 bg motor olmak üzere iki motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. ECO-G versiyonu 40 litre LPG ve 50 litre benzin olmak üzere iki deposuyla maksimum 1.000 km menzile ulaşabiliyor. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Dacia Jogger'ın geniş aile ve kalabalık yaşamlara hitap etmesi açısından Türk tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılayan bir model olarak öne çıktığını söyledi. Çağdaş, "Bir station wagonun uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV'nin görünümü ile Dacia Jogger gerçek bir macera aracı. Modelin yer aldığı C-MPV segmenti, 2021 sonu itibarıyla ülkemizde binek otomobil pazarından yüzde 0.3 pay aldı. Bununla birlikte Jogger ile yerden yüksekliği, bagaj hacmi ve fonksiyonelliği ile SUV pazarından da pay almayı hedefliyoruz. Jogger, Türkiye'de başarılı bir grafik çizen Dacia markamızın ürün gamını daha da güçlendirerek pazardaki iddiamızı artıracak" dedi.
MARKANIN İLK HİBRİTİ OLACAK
JOGGER'IN ürün gamına 2023'de hibrit motor eklenecek. Jogger, hibrit teknolojiye sahip ilk Dacia modeli olacak