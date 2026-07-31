MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren vergi ödeme takviminde son viraja girildi. Temmuz ayı başında başlayan 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için süreç bugün tamamlanıyor. Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemeleri adına ödemelerini vergi daireleri, PTT şubeleri veya anlaşmalı bankaların fiziksel ve dijital kanalları üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. İnternet üzerinden işlem yapacak vatandaşlar için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi mobil uygulaması, Dijital Vergi Dairesi portalı, bankaların internet ve mobil şubeleri ile telefon bankacılığı hizmet veriyor.

GECİKME FAİZİ ÖDEMEYİN

Belirlenen son ödeme gününe kadar vergi borcunu ödemeyen mükellefler için gecikme faizi mekanizması doğrudan işletilmeye başlayacak. Yasal süre içerisinde yatırılmayan MTV borçlarına aylık yüzde 3.7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Borcun ödenmemesi durumunda vergi daireleri tarafından araç sahiplerinin banka hesaplarına yönelik e-haciz işlemleri başlatılabilecek. Ayrıca mevzuat gereği, Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu bulunan araçların periyodik muayene işlemleri de muayene istasyonlarında gerçekleştirilemiyor. Araç muayenesini yaptırmak için tüm MTV borçlarının sıfırlanmış olması şartı aranıyor. 1-3 yaş aralığındaki otomobiller için uygulanacak en düşük MTV tutarı 5 bin 750 lira seviyesine yükseltilmişti. Öte yandan bugün gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de doluyor.

HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT YAPIYOR?

VERGİ ödemelerini taksitle ödemeyi tercih eden araç sahipleri için finans kuruluşları çeşitli taksit kampanyaları sunuyor. Enpara, 15 bin TL'ye kadar olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde faizsiz 6 taksit imkânı sağlayarak en yüksek taksit seçeneğini sunan banka konumunda yer alıyor. TEB, 250 bin TL'ye kadar olan ödemelerde müşterilerine 4 taksit fırsatı verirken; Ziraat Bankası ise vergi ödemelerini 4 taksite bölüyor. Diğer özel ve kamu bankaları da kart türüne ve ödeme kanalına bağlı olarak 2 ila 4 taksit arasında değişen taksitlendirme seçenekleri ile araç sahiplerine ödeme kolaylığı sağlıyor. Vakıfbank bin TL ile 1 milyon TL arası ödemelerde faizsiz 4 taksit, Halkbank 500 TL üzeri ödemelerde faizsiz 3 taksit, Akbank 2 bin TL ile 1 milyon TL arası ödemelerde faizsiz 3 taksit, Garanti BBVA faizsiz 3 taksit, İş Bankası 750 TL ile 1 milyon TL arası ödemelerde faizsiz 3 taksit imkânı sağlıyor. Ayrıca Albaraka limitsiz 3 taksit, Denizbank 2 milyon TL'ye kadar olan ödemelerde faizsiz 3 taksit, Kuveyt Türk 50 bin TL'ye kadar olan ödemelerde faizsiz 3 taksit imkânı sunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör