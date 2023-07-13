MTV’de ilk taksit ağustosta ödenecek

Meclis Genel Kurulu, bir defaya mahsus yaklaşık 26 milyonun üzerinde araç sahibinden bir defaya mahsus alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) onay verdi. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt, tescili olan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak dâhil tüm taşıtlar ile 31 Aralık'a kadar kayıt, tescil edilecek tüm taşıtlar ek MTV kapsamında yer alıyor. Ek MTV ağustos ve kasım sonu olmak üzere iki taksitle ödenecek.Depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı nedeniyle tüm taşıtlarda bu yıl için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV uygulanacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyon 940 bin olup, etki analizine göre MTV'den bu yıl 32.6 milyar lira gelmesi bekleniyor. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek; ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek. Yasanın yayım tarihiyle 31 Aralık tarihleri arasında ilk defa kayıtlı olacak araçlar için de ek vergi bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Üç yaşına kadar olan (1300 ve altı motor hacmi olanlarda) MTV 2 bin 120 lira olup ek vergiyle birlikte 4 bin 240 lira ödenecek. Ek MTV, genel bütçe geliri olarak kaydedilecek. Ek vergiyi taşıt kimin adına kayıtlıysa o ödeyecek. En yüksek MTV ise 202 bin liraya çıkacak.