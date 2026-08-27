Muafiyetli kasko ile sigortalı oranı artacak

Yeni sigortalıların önemli bölümünü ise daha önce hiç kasko yaptırmamış veya bir dönem kasko yaptırdıktan sonra sistemden çıkmış araç sahipleri oluşturdu. Türkiye'de araç sahiplerinin önemli bir bölümü hâlâ kasko güvencesinin dışında. Araç değerleri, yedek parça ve onarım maliyetleri yükselirken, olası bir hasarın araç sahipleri üzerinde yaratabileceği mali yük de büyüyor. Maher Holding Sigorta Grubu, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile kaskoda yalnızca mevcut pazardan pay almayı değil, bugün sistemin dışında bulunan araçları da güvenceyle buluşturarak kasko penetrasyonunu artırmayı hedefliyor. Bu stratejinin önemli ayaklarından birini Quick Sigorta'nın KASKONOMIQ,Corpus Sigorta'nın ise KASKONOMIC ürünü oluşturuyor. Araç yaşı sınırı olmadan sunulan KASKONOMIQ'de sigortalı, riskin belirli bir bölümünü üzerinde tutarak daha erişilebilir primlerle büyük risklere karşı kasko güvencesi satın alabiliyor. %15 ve %25 muafiyet seçenekleri bulunan ürün; çarpma, çarpışma, hırsızlık, yangın, deprem, sel ve terör gibi önemli risklere karşı güvence sağlıyor.

%91'İ YENİ SİGORTALI

KASKONOMIQ'in ilk sonuçları, ürünün kasko penetrasyonuna etkisini de ortaya koyuyor. KASKONOMIQ portföyünün yaklaşık %91'i yeni sigortalılardan, yalnızca %9'u yenilemelerden oluşuyor. Bu %91'in dağılımı ise tablonun asıl dikkat çekici tarafını oluşturuyor. Toplam portföyün yaklaşık %55'i daha önce hiç kasko yaptırmamış araç sahiplerinden geliyor. Yaklaşık %36'lık kesim ise geçmişte kaskosu bulunmasına rağmen daha sonra çeşitli nedenlerle sistemden ayrılmış araç sahiplerinden oluşuyor. Böylece binlerce yeni sigortalı ve araç ilk kez kasko sistemiyle tanışırken, daha önce sistemden ayrılmış binlerce araç sahibi de yeniden kasko güvencesine kavuşuyor. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, ilk sonuçların kaskoda izledikleri stratejinin somut karşılığını göstermeye başladığını belirterek şöyle konuştu: "Türkiye'de kaskoda önümüzde çok önemli bir büyüme alanı var. Biz bu alana yalnızca mevcut kaskolu araçların şirketler arasında el değiştireceği bir pazar olarak bakmıyoruz. Asıl potansiyel, bugün kaskosu olmayan milyonlarca aracın güvence altına alınmasında. KASKONOMIQ'in ilk sonuçları bize gösteriyor ki doğru ürün ve doğru fiyatlama modeliyle bunu yapmak mümkün." Yaşar, %91'lik yeni sigortalı oranının özellikle önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "Portföyümüzün yaklaşık %55'ini daha önce hiç kasko yaptırmamış araç sahipleri oluşturuyor. %36'lık bir kesimi de daha önce kasko yaptırmış ancak sonrasında sistemden ayrılmış araç sahiplerinden yeniden kazanıyoruz. Yani bir taraftan binlerce yeni sigortalıyı ve aracı kaskoyla tanıştırıyor, diğer taraftan kaskodan uzaklaşmış araç sahiplerini yeniden sisteme dahil ediyoruz. Bizim için asıl değerli olan tarafı bu. Sadece poliçe üretmiyor, kasko farkındalığını ve sigortalılığı da artırıyoruz." Yaşar, Türkiye'de herkesin aynı araca, bütçeye ve güvence beklentisine sahip olmadığına dikkat çekerek, "Her araç sahibine aynı ürünü sunarak kasko penetrasyonunu istediğimiz seviyeye taşıyamayız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör