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Giriş Tarihi: 5.07.2026 15:31

Muhtaç aylığı artırıldı: İşte yeni tutar

Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim veya öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığı tutarı artırıldı.

AA
Muhtaç aylığı artırıldı: İşte yeni tutar
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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığının 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildiğini duyurdu.

VGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığının yüzde 13,52 artırılarak 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildiği belirtildi.

Halihazırda 7 bin 23 vatandaşın yararlandığı hizmette yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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Muhtaç aylığı artırıldı: İşte yeni tutar
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