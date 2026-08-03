Mükellefe vergi incelemesi öncesi düzeltme imkânı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, devreye alacağı İncelemeye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD) uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkânı tanıyacak. VDK, bu uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçlerini kolaylaştırmayı, denetimlerin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamayı ve dijital denetim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu programla, vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler, kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini inceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek, hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak, inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek. Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda standart formatlarda VDK'ye iletilecek. Dilekçe ve Bilgi Verme Sistemi üzerinden kullanılacak uygulamada kullanıcı dostu ekranlar, adım adım yönlendiren sihirbazlar, açıklama kutuları, uygulama kılavuzları, yükleme rehberleri, eğitim videoları yer alacak.

Standartlaştırılmış bilgi ve belge yapısı sayesinde, inceleme öncesinde veri hazırlama süreçleri önemli ölçüde azalacak. Mükellefler, aynı bilgi ve belgeleri farklı formatlarda tekrar tekrar hazırlamak zorunda kalmayacak. Elektronik ortamda hazırlanan standart veri setleri, bilgisayar destekli analiz ve otomasyon süreçlerine de katkı sağlayarak, denetimlerin daha kısa sürede tamamlanmasına imkân verecek.

CEZA KESMEDEN ÖNCE UYUM SAĞLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu uygulamalarla mükellefin vergiye gönüllü uyumu için adım attıklarını belirterek, "Vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak" ifadelerini kullandı.