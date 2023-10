Multinet UP CEO’su Ali Emre Sever: “Hizmet verdiğimiz şirketlerin büyümesini hızlandırıyoruz”

Multinet Up'ın 1,8 milyon aktif kart kullanıcısına, 35 binden fazla kurumsal müşteriye ve 60 bin üye iş yerine hizmet verdiğini ifade eden Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever: Multinet Up olarak geliştirdiğimiz ödeme yöntemleri ve entegre çözümler ile ülkemizin en büyük kapalı devre ödeme sistemlerinden birini yönetiyoruz. Şirketlerin gider yönetimi süreçlerini kolaylaştırıcı yeni nesil çözümlerden oluşan, işverenlerin ve çalışanların tüm ihtiyaçlarına yanıt veren kapsayıcı bir platform olarak faaliyet gösteriyoruz. Platformumuzdaki tüm ürün ve hizmetlerimizi inovatif bir vizyonla geliştiriyoruz. Bunun için ekosistemimizdeki her bir paydaşın ihtiyaçlarını ve isteklerini analiz ederek, iş hayatının güncel trendlerini yakından takip ederek hem kurumlara fayda sağlamayı hem de o kurumlardaki birincil muhatabımız olan kişilerin iş süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.





Biliyoruz ki belirli stratejiler doğrultusunda ana faaliyetlerini sürdürerek kar elde etmeyi, büyümeyi hedefleyen her ticari işletmenin arkasında onlarca farklı operasyon var ve ister büyük ölçekli bir işletme ister KOBİ veya mikro işletme olsun, bu operasyonun arkasında paha biçilemez bir emek var. İş hayatının özellikle son yıllarda hızla değişen dinamiklerinin de etkisiyle bu operasyonun belki yüzlerce değişkene bağlı olduğunu, tıpkı bireyler gibi şirketlerin de günlük işlerini mümkün olan en pratik ve akıllı yöntemlerle yürütmeye yöneldiğini görüyoruz. Multinet Up'taki çözümlerimiz tam da bu noktada devreye giriyor. Şirketlerin gider yönetimi süreçlerini kolaylaştıran yeni nesil çözümlerle, şirket yetkililerinin karar verme, operasyonel süreç yürütme, maliyet tasarrufu hesaplama gibi yorucu eforlarını minimuma indiren; onların ticari hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran ve büyümelerini hızlandıran bir çözüm ortağı oluyoruz.





"Son kullanıcıya 360 derece tasarlanmış bir avantaj seti sunuyoruz"

Örneğin şirketlerin çalışana bağlı giderlerinin yönetimi kapsamında sunduğumuz yemek kartı, kurumsal hediye, akaryakıt ve konaklama çözümlerimizle işverenlere ciddi bir maliyet avantajı sağlıyoruz. Üstelik bunu yaparken, ürünlerimizin nihai kullanıcıları olan bireylere; güvenli, pratik, yeni nesil bir ödeme deneyiminden harcama noktalarının yaygınlığına, dijital kullanım alternatiflerinin çeşitliliğinden kurumsal iş birlikleri ile geliştirdiğimiz indirim kapmayanlarına ve çeşitli ayrıcalıklara kadar 360 derece tasarlanmış bir avantaj seti sunuyoruz. Bu sayede çalışanları mutlu ediyor, çalıştıkları kuruma olan bağlılıklarını güçlendiriyoruz. İşverenler, aynı anda hem zamandan ve maliyetten tasarruf edip hem de çalışanlarını motive edebiliyor.

"Teknoloji her zaman odağımızda"

Multinet Up bünyesinde ürettiğimiz teknoloji ile tüm süreçlerimizi uçtan uca dijital ve pürüzsüz bir ortamda sağlıyoruz. Dakikalar içinde yemek kartı satın alınmasını sağlayan self-servis platformumuz MultiOnline, bireysel kullanıcılarımızın cep telefonları üzerinden tüm çözümlerimizi kullanabildiği mobil uygulamamız MultiPay, sadakat platformumuz TatlıPara, restoranların ödeme alma altyapılarını dijitale taşıyan mobil pos uygulamamız MultiPOS gibi onlarca hizmetle bütünleşik bir dijital deneyim sunuyoruz. Üye iş yeri ağımızı kolayca ödeme altyapısı kurarak çeşitlendirebilmemiz ve böylece kart kullanıcılarımızın harcama noktalarını yaygınlaştırmamız sayesinde bu deneyimi sürekli geliştiriyoruz.





"Yeni alanlarda da hizmet vermeyi planlıyoruz"

Multinet Up'taki teknoloji kapasitemiz, yeni çözümler geliştirerek platformumuzun kapsayıcılığını güçlendirmemize de olanak tanıyor. Örneğin, firma çalışanlarının seyahatlerindeki organizasyon ve planlama süreçlerinde karşılaşılan problemleri ortadan kaldırmak amacıyla geliştirdiğimiz MultiTravel ile işletmelerin seyahat acenteleri ile yürüttükleri geleneksel seyahat planlamalarında karşılaştıkları acil iptal işlemlerinde acenteye ulaşılamaması, konaklama yapılan otelin firma kriterlerine uygun olup olmadığının kontrol edilememesi, muhasebesel yoğunluklar, oteller tarafından acenteler için ayırılan oda sayısının dolması nedeniyle otelde yer olmasına rağmen rezervasyon oluşturulamaması gibi birçok problemi ortadan kaldırdık. MultiTravel, firmaların otel fiyatlarını karşılaştırarak kendi kurumsal seyahat politikaları kapsamında en uygun konaklama tercihini yapabileceği, web üzerinden ve mobil cihazlardan kolayca kullanabilen bir portal. Önümüzdeki süreçte bu tarz yeni yatırımlarımıza ağırlık vererek, mevcut çözümlerimiz dışında, yeni alanlarda da hizmet vermeyi planlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda atacağımız bu adımları yine her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımız adına fayda üretmek üzere tasarlıyoruz.

"Yemek desteğinin MultiNet'le verilmesi hem işvereni hem de çalışanı memnun ediyor"

Faaliyete başladığı günden bugüne dek 10 milyondan fazla çalışana hizmet veren Multinet Up'ın yemek kartı alanındaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sever: Çalışanların önemli hakedişlerinden biri olan yemek desteğinin MultiNet yemek kartı üzerinden verilmesi hem işverene hem çalışana birçok avantaj sağlıyor. İşveren açısından vergi istisnası, giderlerin tek fatura üzerinden muhasebeleştirilmesi, günlük/haftalık hatta saatlik ayarlamalar üzerinden kontrol yetkinliği gibi avantajlar sağlarken çalışana da kendisine tanımlanan bakiyeyi istediği restoranda veya markette kullanma özgürlüğü sunuyor. Yemek desteği iş yeri yemekhanesinde veya anlaşmalı restoranda verildiğinde, her çalışanın beslenme tarzına ve damak tadına uygun bir çözüm bulmak hiç kolay değil. Öte yandan yemek kartı kullanan çalışan, kendi tercih ettiği yemeği yiyebiliyor. Ayrıca, çalışanlar yemek kartını kendilerine sağlanmış ekstra bir avantaj olarak gördükleri için yemek harcamalarında biraz daha rahat ve esnek hissediyor. Bu da kaliteli öğün anlamına geliyor.