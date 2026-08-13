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Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:20 Son Güncelleme: 13.08.2026 14:15

Murat Kurum'dan DOA açıklaması: 100 milyondan fazla ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle 1 Temmuz-11 Ağustos döneminde Türkiye genelinde 100 milyon 182 bin 985 içecek ambalajının toplandığını bildirdi.

AA
Murat Kurum’dan DOA açıklaması: 100 milyondan fazla ambalaj toplandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"100 milyon kez doğa kazandı. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemimiz DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdık. Şu ana kadar 100 milyon ambalajı geri dönüşüme kazandırdık. Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız."

Kurum, paylaşımında, DOA sistemine ilişkin verilerin yer aldığı infografiğe de yer verdi.

Buna göre, toplanan ambalajların 66 milyon 146 bin 145'ini PET şişeler, 17 milyon 43 bin 567'sini alüminyum içecek kutuları, 16 milyon 993 bin 273'ünü ise cam şişeler oluşturdu. En fazla ambalajın toplandığı 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#MURAT KURUM #DOA #TÜRKİYE

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Murat Kurum'dan DOA açıklaması: 100 milyondan fazla ambalaj toplandı
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