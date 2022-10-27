Murat Şeker en başarılı CFO’lar arasında

Düzenlenen törenle başarılı yönetici ödülünü alan Şeker, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek çok mutlu olduğunu belirterek "Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrasında gösterdiğimiz finansal yönetim açısından global havayollarının gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. Bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım. Büyümekte ve gelişmekte olan ülkemiz ve Türk Hava Yolları'mızın küresel ekonomiden aldığı payı ve varlığını güçlendireceğimizden eminim" diye konuştu.

Ödüllerin belirlenmesinde Fortune listesinde yer alan şirketler ve bu şirketlerin cirosal gücü, karlılık oranları, büyüme hızı ve çalışan sayılarına dikkat ediliyor.

Listeye giren şirketlerde görev yapan CFO' ların kariyer süreçleri, sektörde ortaya koydukları farklılıklar ve finansal çalışmalarında hayata geçirdikleri işler titizlikle inceleniyor.