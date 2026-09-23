MÜSİAD EXPO 35 yılda dünya ligine çıktı

Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya taşıyan MÜSİAD EXPO, 35 yıla yaklaşan fuar serüveninde adeta sınıf atladı. İlk yıllarında yerli üreticilerin ürünlerini tanıttığı bir ticaret fuarı olarak başlayan organizasyon, bugün yabancı alım heyetlerinden yatırımcılara, diplomatlardan sanayicilere kadar küresel ticaretin farklı aktörlerini İstanbul'da buluşturan dev bir iş platformuna dönüştü. İlki 1991'de İzmir'de düzenlenen fuar, aradan geçen yıllarda uluslararası ticaret bağlantılarının kurulduğu önemli buluşmalardan biri haline geldi.

2016 YILI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Fuarın büyümesini gösteren önemli dönüm noktalarından biri 2016'daki 16'ncı organizasyon oldu. O dönemde 100'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 700 firma fuarda yer aldı. Uluslararası İş Forumu (IBF) ve High Tech Port gibi etkinliklerin de eşlik ettiği organizasyon, MÜSİAD EXPO'nun yalnızca sergi alanı olmaktan çıkıp iş bağlantılarının kurulduğu bir platforma dönüşmesinin önünü açtı.

PANDEMİDE DE DURMADAN DEVAM ETTİ

MÜSİAD EXPO'nun dönüşümündeki en kritik eşiklerden biri de 2020 oldu. Küresel salgının ticareti durma noktasına getirdiği dönemde organizasyon hibrit modelle gerçekleştirildi. Fiziki fuarın yanı sıra dijital platform da devreye alınırken, yabancı alım heyetleriyle B2B görüşmelerin sürdürülmesi hedeflendi. 2022'de ise fuarın ölçeği yeniden büyüdü. MÜSİAD, 25 bin metrekarelik sergi alanı ve 124 ülkeden ziyaretçiyle organizasyonu daha geniş bir uluslararası ticaret platformuna taşıdı.

2024'TE 50 BİN ZİYARETÇİ GELDİ

MÜSİAD EXPO'nun büyüme ivmesi 2024'te de devam etti. 20'nci organizasyonda 114 ülkeden katılımcı yer alırken, fuarı 50 bin 920 kişi ziyaret etti. 354 katılımcı firmanın yer aldığı organizasyonda 88 ülkeden 650'nin üzerinde yabancı alım heyeti geldi. 24 sektörün buluştuğu fuarda makineden inşaata, gıdadan enerjiye kadar Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden çok sayıda sektör küresel alıcılarla buluştu. Bu organizasyonda 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflenirken, 21'inci MÜSİAD EXPO'da çıta çok daha yukarı taşındı.

HEDEFİ BEŞE KATLADI

23-26 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde 21'inci kez düzenlenecek MÜSİAD EXPO'da 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor. Bu yıl 110'dan fazla ülkeden 50 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ağırlanması ve 350'den fazla firmanın fuarda yer alması bekleniyor. 60 ülkeden 800'ü aşkın yabancı iş insanının katılacağı nitelikli alım heyetleri de Türk üreticilerle B2B masasında buluşacak. Böylece 2024'te 1 milyar dolar olarak açıklanan ticaret hacmi hedefi, 2026'da 5 milyar dolara çıkarılmış olacak. İstanbul'da ticaret diplomasisi MÜSİAD EXPO'nun 2026 programı da organizasyonun artık klasik bir fuar formatının ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.

ÜRETİCİDEN KÜRESEL AĞA

23 Eylül'de 29. Uluslararası İş Forumu ve MÜSİAD Dünya Başkanlar Toplantısı yapılacak. Aynı gün küresel tedarik zincirleri ve yeni ticaret koridorları ele alınacak. 24 Eylül'de Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yabancı alım heyetleriyle B2B görüşmeleri gerçekleştirilecek. 25 Eylül'de bölgesel ve ticari fırsatların değerlendirileceği Arktik Forumu düzenlenecek. Aynı gün yabancı ülke temsilcileri ve büyükelçilerin katılacağı Diplomatik Misyonlar Resepsiyonu yapılacak. Fuarın son gününde ise MÜSİAD Uluslararası İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni gerçekleştirilecek. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD EXPO'nun artık yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar olmadığını belirterek, organizasyonun yeni ortaklıkların kurulduğu ve ticaret bağlantılarının geliştirildiği bir ekosisteme dönüştüğünü ifade ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör