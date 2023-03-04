MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile bir araya geldi

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı başkanlığında düzenlenen MÜSİAD Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, programda gündemdeki ekonomik gelişmeler ve MÜSİAD'ın afet bölgesine yönelik çalışmaları ele alındı.

Toplantı, Asmalı başkanlığında, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen toplantının ilk bölümünde, MÜSİAD'ın 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları ve afet bölgesindeki son durum değerlendirildi.

Toplantının Kavcıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen ikinci bölümünde ise gündemdeki ekonomik gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Merkez Bankası'nın 2023 yılı çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.