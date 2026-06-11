Musk’ın SpaceX’ine dört kat talep geldi

ABD'li milyarder Elon Musk'ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX'in halka arzı, küresel piyasalarda tarihi bir yatırımcı ilgisiyle karşılandı. Şirketin halka arzına yönelik talebin 250 milyar doları aşarak hedeflenen satış tutarının yaklaşık dört katına ulaştığı belirtilirken, işlemin dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyor. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, SpaceX'in yaklaşık 75 milyar dolarlık hisse satışı planına karşılık yatırımcılardan 250 milyar doların üzerinde talep geldi. Halka arzın 3.3 ila 4 kat üstü talep toplandığı belirtiliyor. Şirketin halka arzının yaklaşık 1.75 trilyon dolarlık bir değerleme üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu seviyenin korunması halinde SpaceX, küresel piyasalarda bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük halka arzlardan birine imza atacak.

YATIRIMCI STARLINKE GELİYOR

SpaceX'e yönelik yoğun talebin arkasında, şirketin yeniden kullanılabilir roket teknolojilerindeki lider konumu, uydu internet hizmeti Starlink'in hızlı büyümesi ve yapay zeka alanındaki yeni yatırımların bulunduğu değerlendiriliyor. Halka arz dokümanlarında şirket, son üç yılda uzay fırlatma pazarındaki liderliğini güçlendirdiğini ve Starlink'in küresel internet altyapısında önemli bir oyuncu haline geldiğini vurguluyor. Ayrıca yapay zeka altyapısı ve uzay tabanlı veri merkezleri gibi yeni büyüme alanları da yatırımcıların dikkatini çekiyor.

KÜRESEL FONLAR SIRAYA GİRDİ

Halka arza yalnızca ABD'li yatırımcıların değil, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki kurumsal fonların da yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Güney Kore'de halka arza katılım için yaklaşık 1.5 milyar dolarlık döviz talebinin oluşması, SpaceX işleminin küresel sermaye piyasaları üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Piyasa uzmanları, güçlü talebin Elon Musk markasının yatırımcılar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtirken, şirketin yüksek büyüme potansiyeline rağmen değerlemesinin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret ediyor.